Há novos ingredientes para a primavera nas pizzas do Rēbu, um é o queijo vegano

Com a cozinha aberta para todos poderem observar - é um espetáculo à parte – no Rēbu as pizzas são preparadas com ingredientes italianos selecionados. O espaço conta com mais de 15 sabores disponíveis de pizzas e uma extensa carta de bebidas.

Para destacar a estação primaveril, o restaurante decidiu apostar em novos sabores da principal iguaria. As novidades passam por opções como a pizza de Beringela e curgete (14,2 euros), opção vegetariana, confecionada com molho de tomate, mozarela suprema DOP, orégãos, beringela e curgete. Os amantes de peixe e marisco encontram a pizza de Salmão (15,1 euros) ou de Camarão (16,4 euros) ambas com base de molho de tomate, mozzarella suprema DOP e orégãos, mas toppings diferentes como o salmão fumado, alcaparras e tomate cereja fatiado ou o camarão e alho na segunda opção.

Rēbu

Outra nova sugestão no Rēbu é a pizza de Alho e óleo (12,5 euros), para os amantes da planta, a base mantém-se, com molho de tomate e mozzarella suprema DOP, mas com acabamento com Grana Padano, orégãos e alho frito.

Considerando-se um espaço inclusivo e para que qualquer cliente possa usufruir de todos os pratos disponíveis sem restrições, o Rēbu tem também uma nova aposta no menu. É possível agora provar as clássicas pizzas do espaço, mas com queijo vegano como novidade, mantendo o sabor de sempre isenta de lactose ou glúten. É possível experimentar o novo ingrediente em pizzas como a Marguerita, Palmito, Alho e óleo, Rúcula, entre outras.

Rēbu Rua do Poço Novo, nº 19, Cascais Contactos: tel. 915 512 477

Mas não é um espaço só para os amantes da iguaria italiana. Com o rebuliço da ementa é também possível saborear, por exemplo, Guiozas a vapor, uma típica iguaria originária da China, que consiste num pastel recheado com vegetais e/ou carne ou a Raclette, típico prato Suíço, que conta com bastante queijo derretido sobre batatas no forno e outros ingredientes como, por exemplo, presunto, tomate, rúcula e pickles.