Após dois anos de muita luta, a chef Marlene Vieira inaugura o seu restaurante de cozinha de autor

O que vamos encontrar no Marlene,? Receituário português modernizado através de uma combinação de técnicas contemporâneas numa proposta recheada de produtos de época e pela sustentabilidade. Por isso mesmo, a ementa terá uma rotatividade muito grande, em função dos produtos que estiverem disponíveis.

Em termos de menu, encontramos duas opções: um com 12 momentos, a partir de 130 euros (sem harmonização vínica), e outro mais curto, com sete momentos, a partir de 95 euros (também sem wine-pairing).

Manuel Manso

O espaço, com 31 lugares, minimalista e elegante, serve apenas jantares, de quarta a sábado. Marcado por uma beleza simples, à média luz, o restaurante é dominado pela cozinha aberta, em ilha ao centro do restaurante, e pelas cores da madeira escura das mesas, em nogueira. Mesas e cadeiras são da marca portuguesa Branca Lisboa, do designer Marco Sousa Santos, tendo os interiores ficado a cargo dos arquitetos Ricardo Paulino e Ivone Gonçalves.

Nos vinhos, a batuta está nas mãos de Gabriela Marques, sommelier que transita diretamente do Ritz Four Seasons para a abertura deste projeto.

Marlene, Avenida Infante D. Henrique, Doca Jardim do Tabaco, Terminal de Cruzeiros de Lisboa Horário: de quarta a sábado, das 19h30 às 23h30. Contactos: telefone 912 626 761; e-mail marlene@marlene.pt

“Sou uma pessoa que coloca os objetivos altos e que está disposta a trabalhar arduamente para os alcançar. Os contratempos que surgem pelo caminho são pequenas curvas que nos permitem ganhar balanço para um salto ainda maior. Estes dois anos em contagem decrescente para a abertura deste restaurante, que considero ser a minha alma culinária, permitiram-me abrir finalmente portas com a confiança de saber onde quero chegar e como vai ser esta viagem. Espero que tenham o mesmo prazer que eu, a viajar pelos sabores do Marlene,”, partilha a chef Marlene Vieira.