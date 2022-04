No novo restaurante Libertà há milhares de espigas suspensas no teto

Sob o mote “Unconventional Italian Kitchen”, uma cozinha contemporânea e pouco convencional, quem assume as rédeas é o chef italiano Silvio Armanni, que se deixa levar pela sua criatividade trabalhando produtos de excelência num ambiente descontraído e cool.

O Libertà é o primeiro espaço físico do coletivo de cozinhas Lisbon Street Kitchen (LSK), depois do lançamento do restaurante virtual Pescatore. Com os holofotes apontados para a cozinha italiana, também aqui o foco está no produto e numa política de desperdício mínimo.

“Cresci com uma perspetiva muito alargada da vida, com ligações à Europa, África e Ásia. Tornei-me numa ‘pessoa do mundo’ e a indústria da restauração tornou-se numa vocação, sobretudo com os novos modelos de cozinhas virtuais. Queríamos combinar o nosso amor pela hospitalidade e cultura para criar um projeto único e inovador, o Lisbon St. Kitchen”, explica Alykhan Popat, fundador do LSK, e acrescenta: “fazia sentido que tivéssemos também um espaço físico. Tenho muita afinidade com Itália e a sua gastronomia, e por isso criamos um restaurante italiano com um menu focado na sazonalidade e originalidade, sem nos desviarmos dos pilares tradicionais da cozinha italiana".

Libertà

Silvio Armanni quis um menu carregado de comida italiana autêntica, com vários clássicos aos quais se juntam pratos com uma visão mais fresca e jovem.

“Quando se tem um restaurante italiano fora de Itália tem-se um grande desafio nas mãos, é preciso olhar para os clássicos, claro, explorar a autenticidade e usar o melhor produto sempre”, explica o chef italiano que esteve quase oito anos na Ásia dividido entre Xangai, Tóquio — aqui com o estrelado Luca Fantin — e Hong Kong, onde ganhou uma estrela Michelin à frente do restaurante Octavium em 2019, distinção que manteve no ano seguinte.

Libertà

A pasta fresca, feita pelo chef no restaurante, ocupa um lugar de destaque na carta do Libertà, muito por culpa de Silvio que, em tenra idade, era chamado a casa da sua avó para ser “o motor da máquina da massa”. Na lista, salta à vista o Casoncelli alla Bergamasca, um prato de conforto típico de Bérgamo, onde o chef nasceu, feito com ravioli recheados com carnes, pancetta crocante, sálvia, manteiga e parmesão. Também não podia faltar o tradicional Spaguetti al Pomodoro, que pode ser servido com burrata, ou o Tagliatelle di Coniglio alla Genovese com ragu de coelho, azeitonas, pinhões e tomilho. Para uma escolha mais leve e elegante, destaca-se do menu o Cavatelli ai Frutti di Mare, confecionado com camarões, lulas, mexilhões e peixe do dia.

Libertà

Os Secondi dividem-se entre o Duo di Manzo - Bife de Lombo dos Açores com rabo de boi estufado em ameixas, acelgas e polenta e o Branzino com Purée di Sedano Rapa - Robalo selvagem com puré de raiz de aipo, espinafres e óleo de peixe e funcho. Silvio faz questão de usar peixes selvagens de forma a garantir não só o sabor, como também o respeito pelo meio-ambiente. Há ainda dois pratos feitos a pensar na partilha entre duas pessoas: a Cotoletta a la Milanese - costeleta de vitela panada com batatas assadas, maionese caseira e salada, e o Carré di Maiale Ibérico - Carré de Porco Assado, cozinhado lentamente e servido com chalotas confitadas, batatas e legumes.

Libertà

No menu, para começar a experiência, não ficam esquecidos os antipasti nem os cicchetti, pequenos snacks que em breve passam apenas a estar disponíveis na hora do Aperitivo, tipicamente italiano. As atenções vão-se dividindo entre a Bruschetta em pão alentejano da Gleba com beringela agridoce e manjericão, a Focaccia Farcita, com burrata e mortadela de pistacho, ou a Focaccia di Recco, muito fina e recheada com queijo stracchino. Para as entradas, Silvio voltou a olhar para as raízes para criar o Tartare di Manzo, bife tártaro com stracciatella de búfala, tomate seco e vinagre balsâmico tradicional de Modena D.O.P, envelhecido por 12 anos. Há ainda o Fritto Misto, um tempura de camarão, lulas e legumes, e o Crudo di Ricciola - lírio cru marinado com salada de funcho e laranja e molho de mel e laranja.

Para rematar o repasto, é possível escolher de entre uma tríade de sobremesas o Tiramisu “Bomba”, feito com biscoito savoiardi caseiro, o Canollo Siciliano recheado com ricotta de ovelha doce com pedaços de pistacho e chocolate, ou a Crema Tenera al Cioccolato e Pere, uma mousse feita sem açúcar com chocolate 72%, pedaços de pera e raspas de laranja.

Libertà

Além da ementa, o espaço, de paredes escuras e à média luz, põe a jogo a simplicidade e a sofisticação através de detalhes — um deles são as espigas de trigo vindas de Itália que pendem do teto em todo o restaurante, uma referência às origens e aos extensos campos de cereais que são a base da gastronomia italiana.

Ao balcão — com vista privilegiada para a bancada onde a pasta fresca é feita artesanalmente — existem alguns lugares para quem quer provar os cocktails da carta. Esta divide-se entre os clássicos, com os Negroni, Spritz, Amaretto Sour ou Sgroppino, e os de assinatura. Dos seis cocktails de autor disponíveis, salta à vista o homónimo do restaurante, o Libertà Mule, que é feito com vodka com infusão de cardamomo e tomilho, licor St. Germain e ginger beer. Além disso, a carta de bebidas tem o seu foco também em vinhos nacionais e internacionais, nomeadamente italianos de regiões como Veneto, Sardenha, Toscana ou Lombardia, isto sem esquecer os tradicionais lambrusco e o prosecco.

Libertà Rua Rodrigues Sampaio, nº 39, Lisboa Horário: Terça a sexta das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 23h30. Sábado das 19h00 às 23h30 Contactos: telefone 213 541 182; e-mail: reservations@liberta.kitchen

O Libertà ainda oferece um menu especial para o horário do almoço, que muda regularmente e é servido entre 12h00 e 15h00, de terça à sexta. Os menus são compostos por antipasti e uma pasta à escolha, e inclui couvert, por 16 euros. E por 19 euros o menu inclui a sobremesa do dia.

O restaurante está aberto de terça a sábado para jantares das 19h00 às 23h30.