O almoço buffet no hotel The Oitavos, unidade instalada no Parque Natural Sintra-Cascais, inclui os pratos tradicionais desta época, como o cabrito assado, além das iguarias doces também típicas da Páscoa. Para os mais novos, haverá uma Caça aos Ovos após o almoço.

Para iniciar a refeição, o chef Cyril Devilliers vai preparar várias entradas como quiches, mariscos (ostras de Setúbal, recheio de sapateira, ceviche de peixes variado), cruditées, saladas e uma grande variedade de queijos de origem portuguesa e francesa, como o queijo de Serpa, Morbier, Camembert, entre outros.

Nas sopas, existem duas opções – Sopa de peixe à portuguesa e Creme de legumes; já nos pratos principais, as sugestões de carne são o Cabrito Estonado assado esfregado de “ras el hanout” e Leitão assado à moda da Bairrada, enquanto as opções de peixe são Filetes de Peixe Galo e Atum Vermelho, cebolada, tomate e caril. Nos acompanhamentos, os participantes no almoço vão contar com gratinado de batata “Dauphinois”, arroz malandro de tomate, jardineira de legumes de primavera, entre outras opções.

Para adoçar a boca dos mais gulosos, o chef pasteleiro Joaquim Sousa sugere os tradicionais doces da Páscoa: folar, pão de ló, ninhos de ovos, leite creme, mousse de chocolate, sortido de tartelettes e salada de fruta.

O almoço buffet de Páscoa orça os 68 euros (adultos) e 34 euros (crianças dos cinco aos 12 anos). É gratuito para crianças até aos quatro anos.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 214 860 020 ou e-mail ipsylon@theoitavos.com