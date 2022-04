Restaurante Oh!Vargas recebe Duelo Ibérico entre Barca Velha 2011 e Vega Sicilia Unico 2011

À prova de dois grandes vinhos ibéricos, o Barca Velha e o Vega Sicilia Unico, no restaurante Oh!Vargas (Estrada Nacional 3, n.º 28, Portela das Padeiras, Santarém), segue-se o jantar, acompanhado de vinhos do produtor Quinta dos Frades, berço dos Cistercienses no Douro, sendo que um deles é o Quinta dos Frades Grande Reserva tinto, também ele da colheita de 2011.

No que respeita à ementa para o jantar de 7 de abril (19h30), a entrada é feita de Puntillitas com maionese de tinta, Berbigão com cebolada, Salada de polvo e pimentos, acompanhadas com a mais recente novidade da Quinta dos Frades, o Quinta dos Frades Dona Sylvia branco 2020. Como prato principal, será servida uma seleção de carnes grelhadas, acompanhadas de batata loura, açorda de coentros e salada Oh!Vargas.

O vinho escolhido para harmonizar com a carne é precisamente o Reserva tinto de 2011. Para terminar, como sobremesa, o restaurante ribatejano selecionou um Bolo de chocolate especiado, em maridagem com o Quinta dos Frades Porto Vintage 2017.

As edições anteriores do Duelo Ibérico passaram pelo Porto, Matosinhos, Funchal e Guimarães. Em todas elas o vencedor foi unânime e o mais aplaudido foi o português Barca Velha 2011.

O evento, a cargo da Direct Wine Portugal, conta com 25 lugares, pelo valor de 95 euros – ou 85 euros para alunos, ex-alunos ou membros do Club Direct Wine. Inscrições aqui.