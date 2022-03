É agora possível usufruir dos pratos asiáticos do Boa-Bao no conforto do lar. O restaurante presente em Lisboa, Porto e Barcelona, fechou uma parceria ibérica em exclusivo com a Glovo que, durante dois anos, será a responsável por levar os sabores da Ásia a casa, em menos de 30 minutos.

Para assinalar esta parceria, as duas marcas lançam em conjunto um passatempo no Instagram, que decorre durante duas semanas, através do qual oferecem uma viagem de dez dias por várias cidades na Malásia com um itinerário completo para conhecer um dos países asiáticos representados no menu do restaurante Boa-Bao.

O Boa-Bao abriu, originalmente, em Lisboa em março de 2017, dando a possibilidade de numa só refeição provar diferentes sabores do Oriente. O conceito pan-asiático inclui o que de melhor se come nas ruas da Tailândia, Vietname, Laos, Cambodja, Malásia, Filipinas, Índia, Japão, China, entre outros. Os pratos tradicionais dos diferentes países representados no restaurante completam-se com cocktails de assinatura.