O Hotel Infante Sagres, situado na baixa portuense, abre as portas da sua histórica Sala D. Filipa para celebrar o domingo de Páscoa, com um menu especialmente desenhado para a ocasião. O hotel disponibiliza ainda um programa de alojamento de três noites, entre 15 e 18 de abril.

O convite é para desfrutar do fim de semana prolongado na cidade do Porto, que floresce com a primavera e a energia da retoma do turismo. Entre os tapetes de tulipas coloridas pelos jardins e as esplanadas reabertas para aproveitar os dias de sol, são muitos os pretextos para revisitar a cidade, a dois ou em família. O programa, disponível a partir de 241 euros, inclui pequeno-almoço e o almoço de Páscoa.

No Domingo, a Sala D. Filipa abre-se para celebrar a gastronomia portuguesa à mesa, com um buffet de pratos e iguarias típicas da época festiva, acompanhado por uma seleção de vinhos e bebidas.

Nas entradas, destacam-se o Requeijão e compota de abóbora, a Burrata com abóbora assada e sementes tostadas, o Folar de Valpaços e os Crostinis de porco bísaro, rúcula e queijo fresco. Ainda para inaugurar a refeição, com sabor a mar, serve-se o Salmão fumado com crème fraîche e alcaparras, o Mexilhão com molho verde, as Mini poke bowls de salmão e o Camarão, percebes e sapateira.

Nos pratos quentes, para honrar a tradição serve-se Polvo nacional grelhado, batata-doce e esparregado e Cabrito de leite assado no forno com grelos e batatas no forno. Há, ainda, o Arroz de miúdos, para evocar memórias.

O final da refeição é, também ele, rico em tentações gastronómicas. À sobremesa, a mesa recebe o Bolo de maçã, canela e creme inglês, a Sopa dourada de amêndoa, o Ópera de chocolate e café com fios de ovos e uma seleção de queijos e compotas caseiras. O incontornável Pão de ló húmido, o Folar doce, o Arroz-doce e as típicas Amêndoas de Páscoa são opções para degustar e partilhar em família.

O almoço de Páscoa no Hotel Infante Sagres, sem alojamento, tem o custo de 65 euros para adulto e, para as crianças dos quatro aos 12 anos, de 32,5 euros O buffet é gratuito para crianças até aos três anos.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 220 133 126 ou e-mail reservations@infantesagres.com