4 restaurantes onde pode saborear pratos de borrego com um toque inovador

Junto à Sé de Alfama, o Santa Restaurante & Bar (Rua São João da Praça, nº 103) vai servir, durante os dias de Páscoa, sexta-feira e domingo (15 e 17 de abril), o “Sabor Divinal” (20 euros). Consiste em costeletas de borrego grelhadas, temperadas com ervas finas, um demi glace de ervas e hortelã acompanhado de beringela assada

As reservas podem fazer-se pelo telefone 218 872 359 ou e-mail santa.lisboa.pt@gmail.com

Santa Restaurante & Bar

No caminho entre o Cais do Sodré e o Terreiro do Paço, na Calçada Ferragial, encontramos o restaurante Bono (com a porta nº 9), espaço que se especializou em pratos cozinhados na brasa. Com isso em mente, para sugestão pascal, o restaurante vai servir o seu Borrego Au Vin (18 euros), com a carne cozida lentamente no vinho, durante 12 horas, com creme de hortelã e acompanhado com couscous marroquino.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 937 141 859.

Bono

Para os amantes de steakhouses, o Emporium Mercearia & Pub (Rua Saraiva de Carvalho, nº 115), em Campo de Ourique, vai servir a sugestão para a época com o típico twist de uma churrascaria. O Carré de Borrego (27 euros), será servido sem osso, grelhado - como não poderia deixar de ser - e regado com vinagrete de cogumelos e ervas.

As reservas podem fazer-se pelos telefones 218 036 966/911 087 199.

Emporium Mercearia & Pub

No The Old House, no Parque das Nações (Rua Pimenta, nº 9), restaurante que serve a típica gastronomia da zona de Sichuan, o borrego terá outro sabor. A Costela de Borrego ao estilo Sichuan, pode ser servida em dois tamanhos: grande (43,9 euros) ou pequeno (21,9 euros). A costeleta é acompanhada com rebento, cebolinho, amendoins e pó de cominho.

As reservas podem fazer-se pelo telefone 218 969 075.