O Café Joyeux é a primeira família de cafés-restaurantes solidários, nascida em França, que emprega jovens-adultos com dificuldades intelectuais e do desenvolvimento, tais como a trissomia 21 ou o autismo. O objetivo da instituição é o de formar para uma vida autónoma. No local, os colaboradores preparam pequenos-almoços, almoços e lanches.

Neste âmbito e como forma de abrir um novo café solidário em Cascais, o Café Joyeux organiza a 8 de abril (Armazém Lisboa – Jardim 9 de Abril, Santos) um jantar volante, preparado pelos colaboradores do estabelecimento. A iniciativa arranca às 20h00 e a festa às 22h00.

As inscrições podem fazer-se em donativos.vilacomvida.pt ou aqui.