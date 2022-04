A primavera chegou ao Lobo Mau com sessões gastronómicas a seis mãos

É na movimentada Rua Pascoal de Melo, mesmo no coração da Estefânia, em Lisboa, que o n.º 71 acolhe o Lobo Mau, o projeto a solo do Chef Hugo Guerra, que em plena pandemia decidiu arriscar e abrir o seu restaurante. Depois da passagem por cozinhas de espaços renomados como o Altis Belém, Penha Longa Hotel, Arola, Il Mercato, Bica do Sapato, El Clandestino ou TETTO, com uma passagem pelo País Basco, onde teve oportunidade de trabalhar com Martin Berasategui, em novembro de 2020, apresentou-se à gastronomia lisboeta o Lobo Mau.

Chef Hugo Guerra créditos: Maria Mattos

Esta não é a primeira vez que o Chef convida amigos e colegas a fazer parte da sua cozinha para um menu a várias mãos. A primeira temporada de jantares pop-up, a que chamou Lobo Convida, aconteceu em setembro de 2021 e contou com nomes como Justa Nobre (O Nobre), João Francisco Duarte (Soão) ou João Bessa Correia (Rossio Gastro Bar).

Com a chegada da nova estação, os jantares foram batizados de Spring Sessions e a primeira aconteceu no dia 31 de março. Neste dia, o Chef Hugo Guerra foi acompanhado pela Chef Paulina Loya (Paloma Negra) e pelo chef Rafael Duarte (Pátio da Graça).

Um menu dividido em seis momentos, criado a seis mãos

Os chefs Paulina Loya (Paloma Negra) Rafael Duarte (Pátio da Graça) acompanharam Hugo Guerra na primeira Spring Session. créditos: Divulgação

Depois do welcome drink, sentámos à mesa para provar a primeira de três entradas, esta da responsabilidade do Chef anfitrião. Mas antes disso a escolha do vinho recaiu em dois bancos – Boina, do Douro, e Pretexto DOC, do Dão. O ravioli de cogumelos, trufa e parmesão foi primeira proposta, numa agradável combinação entre os alimentos e sem que a trufa fosse o elemento dominante.

A segunda entrada da Chef Paulina Loya foi um aguachile de camarão, um prato com inspirações sul americanas e com um ligeiro picante.

A entrada feita pelo Chef Rafael Duarte foi nori, novilho e wasabi e sem dúvida a surpresa da noite, com uma alga muito fina e estaladiça a abraçar um picadinho de novilho com wasabi fresco por cima. Uma entrada que facilmente seria repetida.

Os pratos principais dividiram-se no duo carne-peixe com um arroz carolino como manda a tradição portuguesa - bem molhadinho e com tomate - peixe branco, caldo do mar e algas, do Chef Hugo Guerra e um short rib, acompanhado de puré de batata e rocoto, do Chef Rafael Duarte, dois pratos que cumpriram o seu papel.

A sobremesa ficou a cargo da Chef Paulina Loya que apresentou uma tartan de queso Edam, com queijo ralado por cima, o que lhe deu um twist entre o doce e o salgado e sendo um ingrediente que nunca imaginaríamos numa sobremesa e que fechou a refeição com chave de ouro.

Conhecido pelo seu espírito inquieto, o Chef Hugo Guerra, com o seu dinamismo e boa disposição, propõem-se a partilhar a cozinha com colegas de profissão e sobretudo amigos com os quais se identifica, trazendo para a mesa experiências únicas e exclusivas.

LOBO MAU RESTAURANTE Rua Pascoal de Melo, 71A, 1000-232 Lisboa HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO Terça a sábado: 12h30-15h00 (almoços) 19h30-23h00 (jantares) Domingo e segunda: encerrado CONTACTOS E RESERVAS +351 911 081 498

A premissa para o menu de cada noite é a utilização dos produtos de época, ser exclusivo para cada uma das noites e ser criado em conjunto pelo chef da casa e pelos dois chefs convidados. O valor por pessoa é de 45€ (sem bebidas incluídas). A sala tem uma capacidade limitada a 45 lugares e por essa razão aconselha-se reserva antecipada.

A próxima Sping Session acontece no dia 6 de abril com os chefs Thiago César (Audrey’s) e Nikita Polido (Celmar).

A última sessão está marcada para 12 de abril com os chefs Mauro Airosa (KAMBA) e Paco Omaña (Java Rooftop).