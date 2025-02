Rainha Letizia é uma grande fã de fatos. Para um evento que aconteceu esta quarta-feira, dia 5, a monarca recuperou uma das suas conjugações preferidas, nomeadamente um conjuntos de calças e blazer em tons de lavanda, cor ideal para a primavera.

Na companhia do marido, Felipe VI, Letizia esteve no Palácio de El Pardo para receber o reitor do Instituto Cervantes.

O coordenado, a título de curiosidade, é de Hugo Boss e foi estreado pela soberana em 2019.

