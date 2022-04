No Monarca, onde brunch é servido todo o dia, não faltam os Ovos Benedict versão portuense

O Monarca inaugura um novo conceito na cidade do Porto com os pratos que associamos a um brunch disponíveis das 9h30 às 18h00, sem que faltem cocktails de assinatura para saborear noite dentro, até às doze badaladas durante a semana e às 2h00 às sextas e sábados.

Com uma decoração cosmopolita no exterior e revivalista no seu interior, destaca-se o “quadro da rainha” e um amplo pátio interior. Mas aqui, os verdadeiros protagonistas são os pratos que saem diretamente da open-kitchen.

Em destaque estão os Ovos Benedict à Monarca (9,5 euros), que ali encontram uma reinterpretação com sabores tradicionalmente portugueses: o ovo escalfado repousa numa cama de barriga de porco desfiada cozinhada lentamente a par das versões mais tradicionais com bacon (9 euros), salmão (10,5 euros) e vegetariano (9,5 euros).

Monarca

No Monarca, os olhos também comem como as Panquecas de frutos vermelhos, brittle honeycomb, ricotta feito na casa e mel (6 euros) ou o Burger Monarca, servido em pão de brioche, com chimichurri, carne de vaca, cebola caramelizada, queijo cheddar e bacon (9 euros).

Nem só de gula vive este banquete real. Baseada numa cozinha orgânica, assente na origem e sazonalidade dos produtos, privilegiam-se os legumes frescos e tudo é produzido dentro de portas, dos molhos aos temperos. Destaque para a Tosta Vegetariana em pão sourdough (uma parceria com a Padaria Farro), húmus, cenouras baby coloridas, brócolos baby, ovo escalfado (8,5 euros) e a Shakshouka, prato árabe que exala conforto, feito à base de molho de tomate com especiarias e cebola, pimento e curgete assados, ovos escalfados, salsa e coentros frescos, acompanhada por pão pita (9,5 euros). As sobremesas também têm lugar à mesa, com duas propostas: Brownie de chocolate 50% cacau (4 euros) e a Sobremesa do chef (4 euros), que vai variando todos os dias.

Monarca

A acompanhar e prolongar a experiência, os cocktails são reis, dos afamados Moscow Mule (8 euros), numa versão da casa com cobertura de sabor a lima, Mojito (6 euros), Negroni (9 euros) e Margarita (6 euros) a uma seleção de cocktails de assinatura. As criações seguem a linhagem real do espaço, com destaque para o Burguês (8 euros), bebida aveludada com um toque picante através da combinação de rum especiado e sumo espremido de ananás e lima ou o Bobo da Corte (7 euros), uma bebida fresca, com cores vibrantes, à base de sumo de maracujá, vodka e groselha.

Monarca Rua de Miguel Bombarda, nº 18, Porto Horário de Funcionamento: quarta e quinta-feira, das 9h30 às 00h00; sexta-feira e sábado, das 9h30 às 02h00; domingo das 09h30 às 22h00. Temporariamente encerrado segunda e terça-feira. Contactos: telefone 916 558 104; e-mail maresdesucesso@gmail.com

Tudo isto pode ser desfrutado em três espaços: na esplanada exterior, na esplanada interior – aquecida - e na sala interior. Dentro ou fora, a curiosidade pela confeção dos pratos ou das bebidas pode ser colmatada, uma vez que tanto o bar como a cozinha têm vista desde as mesas.

No Monarca, aos animais de estimação é-lhes oferecida uma taça de água e alguns biscoitos. É possível organizar eventos pessoais e corporativos no brunch bar, mediante disponibilidade.