As “melhores carnes do mundo” chegam agora à mesa em Vila Nova de Gaia

O 1828, steakhouse que propõe uma experiência gastronómica com uma seleção de carnes harmonizada com vinhos tranquilos e do Porto, acompanhados pela vista para o Douro, acaba de firmar uma parceria com o El Capricho. O restaurante espanhol é conhecido pelas “melhores carnes do mundo”, graças a artigos da revista “Time” e do jornal “The Guardian”.

Em conjunto, as duas equipas criaram um menu de degustação com base nas carnes El Capricho, com origem em bois velhos de províncias ibéricas, selecionados com rigor e criados em liberdade, com o mesmo tempo com que a carne é depois maturada. As receitas foram adaptadas pela equipa do 1828, que aprendeu com o chef José Gordón os cortes e técnicas de preparação, numa formação no próprio restaurante El Capricho, em Jiménez de Jamuz, a cerca de três horas do Porto.

O novo menu de degustação “1828 by Bodega El Capricho” começa com três propostas: um Rosbife de picanha de boi com 30 dias de maturação e, depois, um Tártaro de lombo de boi com 20 dias maturação, complementado com caviar. Segue-se uma pausa na carne, para ser apresentada uma beringela fumada e assada.

1828 Steakhouse

Depois, os sabores adensam-se com Cecina de boi com quatro anos de cura, onde as gorduras dão à carne um bonito “marmoreado”. A Morcela de boi surge, de seguida, numa “desconstrução” servida com maçã Granny Smith.

Já a suculenta Costela de boi maturada é servida apenas com flor de sal de Aveiro e jus de novilho.

O menu de degustação, no valor de 90 euros, termina com um Lingote que, não sendo de ouro, não lhe fica muito atrás: o chocolate 71% cacau e os frutos secos são densos e intensos. Para este menu “by Bodega El Capricho”, o 1828 propõe dois conjuntos de harmonizações, com sugestões para cada prato. Um deles (80€) é composto por vinhos tranquilos e o outro (50 euros) leva ao copo vinhos do Porto Taylor’s.

1828 Steakhouse

Todos os pratos deste menu integram também a nova carta do 1828 e podem ser pedidos individualmente. À lista, junta-se ainda uma outra novidade – a Chuleta com 30 dias de maturação e gorduras bem à vista. Preparado no Josper, um forno com uma grelha e carvão natural, este Costeletão é depois acompanhado com batata rústica, pimentos padrón e tomate cherry confitado.

Para além das carnes El Capricho, o 1828 mantém outras das estrelas que já figuravam na carta, como o Entrecôte (27 euros), o Rib Eye (50 euros), o T Bone (69 euros) ou o Tomahawk (79 euros).

1828 Steakhouse WOW - Rua do Choupelo, n.º 39, Vila Nova de Gaia Contactos: tel. 220 121 200

O 1828 está aberto ao jantar de terça-feira a sábado, podendo a reserva ser feita através do telefone 220 121 200. A partir de dia 8 de outubro, o restaurante abrirá ao jantar de terça a domingo e, ao sábado e domingo, também ao almoço (12h30 – 15h00).