Anualmente, mais de três centenas de personalidades do mundo da gastronomia, entre chefs, jornalistas, críticos, blogueres, fotógrafos e gastrónomos, votam nos chefs de cozinha que mais se destacaram no ano em questão. Em 2022, a lista dos "The Best Chef Awards" mantém na liderança o espanhol Dabiz Muñoz (restaurante DiverXO, em Espanha), que reitera a liderança face a 2021.

No que toca à presença portuguesa na lista apresentada a 20 de setembro em Madrid, Henrique Sá Pessoa (restaurante Alma, com duas estrelas Michelin, em Lisboa), no 70.º lugar, é o representante luso em melhor posição. Refira-se que em 2021, Sá Pessoa entrou diretamente para a tabela na 38.ª posição. Quanto ao chef José Avillez (restaurante Belcanto, com duas estrelas Michelin, em Lisboa), desce dez posições na tabela, ao ocupar a 80.ª posição, face ao 70.º lugar alcançado no ano transato.

Austríaco há muito radicado em Portugal, Hans Neuner (restaurante Ocean, com duas estrelas Michelin, em Porches), arrecada a 62.ª posição na lista "The Best Chef Awards", uma descida face ao 44.º lugar alcançado na edição anterior dos prémios.

Também na corrida ao prémio de melhores chefs de 2022, estava o português João Oliveira (restaurante Vista, uma estrela Michelin, em Portimão) que acabou por não integrar a tabela.

No que toca aos cinco primeiros lugares da tabela, para além do lugar cimeiro entregue a Dabiz Muñoz, refira-se na 2.ª posição o chef René Redzepi (restaurante Noma, Dinamarca), Joan Roca, no 3.º lugar (restaurante El Celler de Can Roca, Espanha), Massimo Bottura, na 4.ª posição (restaurante Osteria Francescana, Itália) e em 5.º lugar Andoni Luis Aduriz (restaurante Mugaritz, Espanha).

De salientar que no quinteto que lidera a lista "The Best Chef Awards", três posições estão entregues a chefs do país vizinho.

Para além da tabela principal, os prémios distinguem os chefs em várias categorias, entre elas, a de "Lenda", atribuído este ano ao francês Pierre Koffmann. Andoni Luis Aduriz recebeu o prémio relativo à "Ciência", destinado ao cozinheiro que se destaque na investigação, técnicas experimentais e transformação. A italiana Jessica Rosval venceu o prémio "Estrela em Ascensão" e Josh Niland, da Austrália, o prémio “Inovação”.

A distinção "The Best Chef Awards", criada pelo especialista em gastronomia italiano Cristian Gadau e pela neurocientista polaca Joanna Slusarczyk, pretende dar destaque ao cozinheiro em detrimento do restaurante, e a seleção dos nomeados parte de “parceiros independentes” da plataforma.