A cozinha sul-americana do Peru encontrou uma nova casa em Lisboa

Os criadores do El Cebichero, João Baptista, Bernardo Crespo e Kellman Sequeira, atuais sócios do restaurante El Clandestino, e Duarte Cardeira, antigo chef de bar do El Clandestino Lisboa, decidiram abrir um novo espaço na Praça das Flores, dedicado a ceviches e tiraditos.

Na ementa, destacam-se o Tradicional peruano, que junta peixe branco, camarão e um creme de coentros (15 euros) e o Puka mixto em ajies peruanos, uma mistura de marisco e peixe branco com creme de ajies peruanos, pimentas do Peru (17 euros). Já nos tiraditos, recomenda-se o Tiradito tuna nikei, um prato com influência nipónica preparado com atum, molho oriental e aji limo peruano (15 euros).

El Cebichero

Como nem só de ceviches e tiraditos vive o homem, o El Cebichero propõe ainda duas reinvenções a piscar o olho a outras geografias: um Tártaro de salmão (15 euros) e um Bao de peixe branco e coentros (12 euros). Nas sobremesas, não falta a Tarte fresca de lima, com o sabor cítrico de um dos elementos principais desta gastronomia (5 euros) e a Tarte de doce de leite (5 euros). Para acompanhar sugere-se um dos seis cocktails, como o Pisco Sour - Pisco Ancholado 1615, limão, clara de ovo e Bitters (10 euros) - ou o Muleta Peruana - Pisco Ancholado 1615, lima, hortelã, gengibre e Bitters (9,5 euros) ou um copo de vinho natural branco, palhete ou orange (5 euros).

Com capacidade para 28 pessoas sentadas, o espaço conta com um ambiente moderno, intimista e clean.

O El Cebichero, no n.º 46 da Praça das Flores, encontra-se aberto de quarta-feira a domingo, das 18h00 à 01h00, estando atualmente disponível para take-away e entrega ao domicílio via Glovo, Uber Eats, Volup e Bolt Food.