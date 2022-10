“Comida descontraída e saborosa, num ambiente divertido e recheado de muitas surpresas”. Quando acedemos ao site do restaurante, é esta a primeira mensagem que salta à vista. E se promessas são dívidas, quem visitar o Guilty By Olivier é isso que poderá esperar.

A marca que foi criada em 2012, completa este ano 10 anos e a data foi celebrada no passado dia 29 de setembro, com a festa “Heaven & Hell”, com animação e surpresas à mistura.

A primeira foi a revelação de uma nova abertura da marca a nível internacional. Tenerife vai ser uma realidade, já em 2023, continuando assim o plano de internacionalização. Banguecoque já é uma realidade à qual se vão juntar Londres, como o SAPO Lifestyle já tinha avançado, em março do próximo ano, e também Tenerife, na próxima primavera, fazendo parte da abertura de um novo hotel Tivoli.

“A marca Guilty está a passar uma fase totalmente diferente do que foram os últimos 10 anos. Estamos a falar da internacionalização da marca. Abrimos há dois meses em Banguecoque. Já tínhamos anunciado que íamos abrir Londres e estamos agora a anunciar Tenerife”, declarou Joel Pires, diretor comercial e de marketing do grupo Olivier.

A insígnia Guilty segue assim os passos de outras marcas do grupo Olivier, nomeadamente o Seen (Banguecoque e São Paulo) e o Yakuza (Paris).

Outra das novidades foi a passagem de testemunho do pai para filhos. O Guilty passará a ser gerido numa fase inicial pelo filho mais velho de Olivier, Lucas, e posteriormente a ideia é incluir também Mateus.

“A marca Guilty tem de estar na vanguarda das tecnologias, no que está na moda, no Tik Tok. Eu quando comecei o Guilty tinha as Olivetes, nem eram as influencers. Mudou muito”, afirmou Olivier da Costa, em jeito de balanço dos 10 anos.

“A ideia do Guilty Lisboa é ser uma referência para a malta jovem, que se quer divertir e nós queremos ser, mesmo nos próximos 10 anos, os líderes da pré-noite na cidade”, fazendo referência ao período entre as 22h e a 1h.

Mas as internacionalizações não vão ficar por aqui. Olivier da Costa partilhou ainda que haverá novas localizações, sem adiantar mais pormenores, assim como a abertura de um novo conceito, em Lisboa.

“O segredo do meu negócio é a novidade. Por isso é que eu consigo manter-me, há quase 30 anos, no mercado, sempre a oferecer coisas novas, ideias novas, conceitos novos”, concluiu.