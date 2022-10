Situado na Costa Adeje, em Tenerife, e que anteriormente operava sob a marca Sheraton, o Tivoli La Caleta Resort vai ser uma realidade na primavera do próximo ano.

O resort vai reabrir com 284 quartos, incluindo 20 suítes, quatro restaurantes, dois bares e dez salas de reuniões.

Vai dispor também de três piscinas, ginásio, campos de ténis e padel. A propriedade incluirá também um Anantara Spa, um espaço onde as mais antigas tradições de spa e bem-estar combinam com técnicas modernas, para uma experiência incomparável.

O resort vai ter uma nova oferta de serviços, onde a gastronomia terá um papel de destaque. Continuando a sua colaboração com o Olivier da Costa para o desenvolvimento e implementação de novos conceitos de restauração, o hotel vai albergar três conceitos do grupo Olivier.

O primeiro deles é o Yakuza, especializado em comida de fusão entre o Oriente e o Ocidente. O Guilty será outro dos restaurantes, com uma oferta ‘casual food’ num espaço jovem e cosmopolita. O último dos conceitos será o Clássico Beach Club, que incluirá na sua carta alguns dos pratos mais reconhecidos da gastronomia da ilha.

Atualmente com um portfólio de 16 propriedades em quatro países, a marca Tivoli Hotels & Resorts é propriedade da Minor Hotels e gerida pelo NH Hotel Group na Europa.

“A entrada da Tivoli Hotels & Resorts em Espanha, com um resort tão emblemático como o La Caleta em Tenerife, permite-nos dar um passo estratégico, juntando este destino aos já existentes para a marca em Portugal, no Brasil, no Qatar e na China”, explica Ramón Aragonés, CEO do NH Hotel Group, em comunicado.