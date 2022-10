Em Lisboa, as carnes e os vinhos argentinos ganharam novo protagonismo com o outono

Fotos de um casal a dançar tango e de pontos turísticos de Buenos Aires, integradas na decoração do Tinto & Brasa, servem para lembrar que quem se sentar no restaurante lisboeta vai saborear uma viagem pela gastronomia da Argentina.

Os donos do espaço, o casal argentino Emanuel Diaz e Noelia Fuda, contam que o verdadeiro almoço argentino geralmente tem diferentes opções para partilhar em família, mas a carne é sempre predominante. “As carnes argentinas têm muito sabor e são macias, uma grande diferença para as carnes de outros países”, diz Emanuel. “A vitela panada com batata frita ou com puré de batata é uma comida em muitas casas para o almoço”, complementa Noelia. Este é um dos clássicos exaltados no Tinto & Brasa, servido num escalope de vitela panada, com molho de tomate, fiambre, queijo, com batata frita ou puré de batata (14,5 euros).

créditos: Maria Mattos

Ainda ao almoço, chegam à mesa outros cortes: a Picanha argentina, com o tradicional molho chimichurri e batata-doce assada (15 euros); e a Vazia argentina com molho chimichurri e vegetais assados (16,5 euros). Para aqueles que preferem uma sandes, o hambúrguer acompanha com alface, tomate, fiambre, queijo, ovos e servido com batata frita (11,5 euros); ou na sandes de escalope de vitela com maionese, alface, tomate e batata frita (15 euros). Antes de iniciar a jornada gastronómica pelo mundo das carnes, os proprietários recomendam experimentar a Salada de folhas verdes com tomate confeitado, amêndoas torradas, cebola assada e queijo parmesão torrado (5,5 euros).

Tinto & Brasa - Parrilla Argentina Rua João Penha, n.º 30/32, Lisboa. Contacto: 213 870 939

Com mais de 60 rótulos, a garrafeira do Tinto & Brasa abre espaço para as novidades deste outono: Tukma Malbec Reserva, de Salta (34 euros); Trumpeter Rutini Wines Malbec (29,5 euros) e Flichman Caballero Malbec Rva (21 euros), ambos de Mendoza. “Os vinhos argentinos são premiados mundialmente. A característica principal é que são fáceis de beber, muito frutados e com ótimo balanço entre fruta e acidez. As barricas de carvalho aportam notas únicas”, ressalva Emanuel.