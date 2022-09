De segunda a sexta-feira, entre as 17h00 e as 19h30, o restaurante cujo nome surge da batalha mano-a-mano entre a cozinha napolitana e romana, oferece tapas, bem como um buffet de queijos e enchidos e uma variedade de focaccias, a todos aqueles que pedirem uma bebida alcoólica, seja cocktail, vinho ou cerveja.

O “L’Aperitivo” promete levar-nos diretamente até Itália e convidar a desfrutar um momento, num ambiente descontraído, onde os produtos de mercearia italiana são protagonistas.

Mano a Mano Rua do Alecrim, nº22, Lisboa Contactos: tel.: 914 054 273 ; e-mail: Info@manoxmano.pt

No que toca aos sabores que chegam à mesa, refiram-se as bruschettas, as tábuas de queijos e enchidos, e o clássico pesto. Em parceria com a Aperol, o aperitivo que remonta de imediato para o estilo de vida italiano, são vários os cocktails e mocktails (cocktails sem álcool) preparados pelos barmen da casa: Mano a Mano Sour, Negroni, Fiero Tónico, Expresso Martini, Pisco Sour, Fuzzy Pinneapple ou Frozen Basil são alguns dos exemplos.