É no Citrus Grill, o restaurante do Lisbon Marriott Hotel, que vai encontrar este novo conceito de brunch, com música ao vivo.

De 22 de outubro a 18 de dezembro, aos fins de semana, entre as 12h e as 15h30, poderá desfrutar de um brunch bem composto, acompanhado ao som da Bossa Nova. Os anfitriões serão André Marques, ao violão, e Daniela Mendes, na voz. No reportório poderá ouvir os clássicos Águas de Março, Garota de Ipanema, Chega de saudade, Samba de uma nota só, Eu sei que te vou amar ou Menino do Rio, entre outros.

Neste novo formato, o restaurante vai oferecer diferentes experiências, com várias estações dinâmicas, em cada fim de semana, que podem variar entre degustações de vinhos, cafés ou chás, estação de sumos naturais, estação de pratos frios e quentes, variedade de saladas, queijos e estação de sobremesas.

Além de encontrar diversas opções de sabores, será recebido com um welcome drink que inclui mimosa, espumante ou vinho rosé.

No menu destaca-se o gaspacho de morangos, salmão fumado com molhos e condimentos, salada de quinoa, abacate, queijo azul, tomate cherry e coentros ou salada de arroz com frutos do mar, nos pratos frios.

Nos pratos quentes, poderá optar por creme de castanhas com tomilho, empadas de batata doce, cogumelos e espinafres, pernil de porco fumado e assado com molho de cerveja, tranche de salmão com amêndoas e alcaparras, farfalle com molho de cogumelos e estação de omeletes .

Nas sobremesas poderá encontrar brulé de abóbora, muffins de mirtilo, chocolate quente e churros, cheesecake com doce de tomate, pannacotta vegan com frutos vermelhos, fonte de chocolate branco e negro, espetadas de frutas da época e marshmallows.

O preço é de 39€ por pessoa e inclui águas, cafés, chás e sumos. Outras bebidas serão cobradas à parte. As crianças até aos 4 anos não pagam e dos 5 até aos 10 anos, têm 50% de desconto.