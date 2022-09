É certo que adoramos a experiência de ir a um bom restaurante, mas a entrega de comida em casa também é uma opção apetitosa no momento de pedir os pratos que entram nas nossas preferências. No mês de regresso às aulas e ao trabalho, há novos restaurantes exclusivos na plataforma Uber Eats, do México ao Brasil, de Itália a Portugal.

Rui dos Pregos: para quem não sabe, o Rui dos Pregos, em Lisboa, é um restaurante especializado em cozinha tradicional portuguesa e muito conhecido pelo suculento prego. Até 2 de outubro, o Uber Eats oferece 50% de desconto no prego no pão.

Arcos da Vila: da mesma família, o Arcos da Vila, em Porto Salvo, é conhecido pelo seu menu repleto de iguarias tradicionais, como a posta de bacalhau à Arcos ou as bochechas de porco. Também até 2 de outubro, a farinheira doce está com 50% de desconto.

Ruvida - Focaccia Crescente: o restaurante Ruvida - Focaccia Crescente estreia-se na capital e torna-se parceiro exclusivo Uber Eats, oferecendo aperitivos e especialidades italianas. Diretamente de Itália para a Rua Cozinha Económica, em Lisboa, chega a focaccia feita com muito amor. Para o novo restaurante italiano, aplica-se a promoção 2x1, válida até 2 de outubro, em pratos selecionados, como a focaccia clássica, a focaccia pomodorini e a focaccia special.

Guaka: para fazer jus à gastronomia mexicana, o Uber Eats dá a conhecer o grupo Guaka. Contando já com dois restaurantes na aplicação, no Porto e no Algarve, a cidade de Lisboa faz agora parte do leque de ofertas. De norte a sul do País, encontram-se pratos mexicanos e um restaurante com um conceito inovador – um relógio que deixa toda a gente feliz quando atinge o número zero – “It’s Shot O’clock!”

Mundi Café: da outra margem do rio Tejo chega-nos o Mundi Café. Também em exclusivo no Uber Eats, abriu portas na Charneca da Caparica com um conceito de brunch. Tirando proveito do sucesso, abriu, em setembro, um novo espaço em Almada, o Mundi Green House. É neste novo local que os clientes podem contar com a promoção de 30% de desconto em novos pratos, até 9 de outubro.

Bullguer: no Bullguer, a carne, fresca todos os dias, é misturada na própria cozinha e o bacon é original de uma das casas de charcutaria mais antigas em Espanha. O pão e as batatas nunca foram congelados no Bullguer. Os restaurantes de Cascais e Carcavelos estão, de 3 a 10 de outubro, com 50% de desconto em duas especialidades: o Bullguer e o Lumberjack.