No restaurante Oven a viagem à cozinha asiática também se faz com pratos vegetarianos

São quatro os pratos principais onde os vegetais, leguminosas ou frutos secos são os protagonistas na ementa do Oven, com propostas pensadas e executadas pelo chef Hari Chapagain. A inspiração para estas propostas de sabor asiático provém de várias regiões da Índia e do Nepal.

No Oven, tradição à mesa é sinónimo de caril. Desta forma, uma das opções vegetarianas da ementa denomina-se Goan Veggie Curry, um prato que junta vários vegetais da época com leite de coco, molho tamarindo, folhas de caril e sementes de mostarda. Por seu turno, o Okra Bhaji é um dos pratos favoritos dos fãs de quiabos, aromatizado com açafrão, frutos secos e especiarias.

créditos: Restaurante Oven

Entre os pratos mais populares do sudoeste asiático, o Veggie Biryani, à base de arroz e vegetais, distingue-se pela mistura de especiarias do chef e dos frutos secos. As lentilhas são um clássico tanto na Índia como no Nepal, e o Tadka Dal prova que a simplicidade pode conquistar o paladar.

Todos os pratos vegetarianos combinam com o arroz mais popular da India e do Nepal, o aromático arroz basmati.

Oven Rua dos Fanqueiros, nº 232, Lisboa Contactos: tel. 926 023 243; e-mal ovenlisboa@gmail.com

Nas entradas vegetarianas, destaque para dois clássicos: o Crispy Mushroom Chilly, um prato onde sobressai a intensidade picante que os chillis frescos emprestam aos cogumelos, o Veggie Pakora, feito de vegetais fritos envoltos em grão-de-bico e especiarias.