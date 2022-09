No portuense restaurante Barrica, a ementa é surpresa e chega à mesa num envelope fechado

Barrica é o nome escolhido para o mais recente projeto do grupo YoursPorto, detentor do restaurante Alibi na cidade do Porto. Com capacidade para 30 pessoas, o novo espaço gastronómico está localizado no número 25 da Rua de São Miguel e, através dos sabores da cozinha contemporânea, promete testar os cinco sentidos.

O restaurante instalou-se numa antiga cave de pedra e é, na sua totalidade, revestido em madeira, com o ambiente a convidar à descontração. Partilha, ainda, uma área exterior com o Pipa D’Oro - um alojamento local do grupo -, que inclui um jardim e uma piscina com vista para a ponte D. Luís.

YoursPorto

O Barrica apresenta apenas um menu de degustação (50 euros por pessoa. Acresce 25 euros no caso da harmonização com vinhos), composto por couvert, amuse-bouche, entrada, peixe, carne e sobremesa, com uma particularidade: tudo o que é servido é surpresa. No início de cada refeição é entregue um envelope que poderá, ou não, ser aberto até ao final da refeição. O espaço promete, ainda, aliar a gastronomia nacional com a preocupação ambiental, com a criatividade do chef Bruno de Jesus posta diariamente à prova, através do reaproveitamento dos ingredientes, procurando o desperdício zero.

No Barrica também é possível pedir uma harmonização opcional de quatro vinhos provenientes da garrafeira da YoursPorto.

Barrica Rua de São Miguel, n.º 25, Porto Contactos: tel. 911 551 639; e-mail barrica@yoursporto.com

Criada em 2012, a YoursPorto dedica-se à área de hosting. O grupo integra cinco marcas no seu portefólio: PipaD’oro (alojamento); Douro Apartments (alojamento); Luhmi (investimento imobiliário), Alibi (garrafeira, restauração e alojamento) e, mais recentemente, o Barrica (restauração).