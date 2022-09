Acabada de renovar, a carta de vinhos do Terraço Editorial apresenta 14 novos vinhos, a somar aos 190 já existentes desta biblioteca vínica: sete brancos, dois rosé, quatro tintos e um espumante Blanc des noirs. Os produtores destes são de diferentes regiões de norte a sul do país, com Caminhos Cruzados, Freixo, Ninfa, Sovibor, Quinta do Côtto, Adega de Penalva, ABCDarium e Dona Paterna.

“Mais uma vez, optámos por apostar naquilo que de tão bom fazemos no nosso país: o vinho. Existem tantos pequenos produtores portugueses com vinhos de tão boa qualidade, mas que não têm a devida visibilidade, que decidimos enaltecê-los no Terraço Editorial”, refere Rui Rebelo, o chef responsável pelo Terraço Editorial.

Terraço Editorial Rua dos Fanqueiros, n.º 276, Lisboa Contactos: tel. 912 027 876; e-mail info@terracoeditorial.pt

“Os novos vinhos vêm, sem dúvida, dar uma nova vida à carta. Esta propõe sugestões que se destacam pela boa relação qualidade/preço, mas também grandes reservas que combinam com qualquer prato. Há vinhos para todos os gostos, desde os mais ácidos a doces, até aos mais suaves e leves, com um equilíbrio entre a estrutura e a frescura”, acrescenta o sommelier do Terraço Editorial, Francisco Soares.