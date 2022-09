Com a chegada do outono regressa a vontade de fazer planos em espaços fechados. Se esse plano passar por Viseu, saiba que o restaurante Nomiya disponibiliza um brunch japonês, aos domingos.

Com o objetivo de ser desfrutado de forma prazerosa, o brunch é composto por cinco momentos: Otto-oshi, prato principal, 12 peças de sushi, sopa miso e aburi. Todas as sugestões são confecionadas com os ingredientes mais frescos, vários deles vindos diretamente do Japão. Entre os pratos principais, os visitantes do Nomiya vão poder experimentar, por exemplo, os ramens de peixe, frango, porco ou, vegetais, noodles de vários sabores e ingredientes, salmão teriyaki, dourada grelhada, robalo grelhado ou bife de atum. A escolha do prato é especialmente pensada pelo chef.

Na cozinha e ao balcão, o chef David Pereira e a chef Tânia Sousa encontram-se dedicados à preparação destes pratos da cozinha japonesa, cumprindo todas as técnicas originalmente utilizadas.

O brunch japonês do Nomiya é servido todos os domingos, entre as 12h30 e as 16h, e tem o preço de 19€ por pessoa.

A partir de 2 de outubro será ainda possível saborear o menu Kaiseki, um menu de degustação japonês mais sofisticado, com vários pratos servidos em diversas porções, sabores e texturas (28€). Este menu é inspirado no Kaiseki, uma refeição originalmente servida aos monges budistas com chá, mais tarde conhecida como a cerimónia do chá.