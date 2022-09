Prestes a completar um ano com a sua renovada vida enquanto XXL, aquele que é um dos icónicos restaurantes de Lisboa vai começar a abrir também durante os almoços. A decisão é válida a partir de 3 de outubro e inclui a introdução de uma carta mais extensa, com as sugestões do dia a combinarem couvert, prato, bebida e café por 28€.

“A decisão resulta do desafio que nos foi lançado pelos clientes habituais, que privilegiam um restaurante premium junto ao centro de Lisboa para aproveitar o almoço para as suas reuniões, ou simplesmente para desfrutar de uma carta de pratos e vinhos polivalente num ambiente recatado”, explica Olivier da Costa.

Esta será a primeira vez nas quase três décadas de história do XXL (incluindo o período de vida do seu antecessor XL) que o restaurante abrirá ao almoço, trazendo à luz do dia os tradicionais soufflés e bife Café Paris e os pratos by Olivier, como o bacalhau à Lagareiro, o arroz de tamboril (um dos pratos XXL, para partilhar, a par da açorda de gambas), ou um prato mais audaz de tamboril fatiado em picanha. Além destes e dos demais da carta habitual do XXL, cada dia da semana incluirá um prato elaborado por Olivier da Costa segundo o seu lema para o XXL: “comida de abraço de mãe”.

Cozido à portuguesa à moda do Olivier créditos: Divulgação

Assim, a semana inicia-se com o bacalhau à marujo, seguindo-se as iscas à portuguesa. À quarta-feira, será a vez do arroz de pato com salada mista, à quinta-feira feijoada de gambas e choco e o fecho semanal estará a cargo de um prato com tradição nos 25 anos de carreira do chef e empresário português, o cozido à portuguesa à moda do Olivier.

Restaurante XXL Calçada da Estrela, nº 57, Lisboa Contactos: tel. 911 807 513; e-mail: xxl@olivier.pt Horário de Funcionamento Almoço: Segunda-feira a sexta-feira: 12h30-15h00 Jantar: Segunda-feira a quarta-feira: 19h30-01h00; Quinta-feira a sábado: 19h30-02h00

Também aos almoços, mas disponíveis todos os dias da semana, surgem os filetes de peixe galo, bife tártaro com batata frita, bife Olivier e o raspado de carne com molho Olivier, ovo estrelado e batata frita, com preços entre os 25 e os 30€. Para partilhar haverá arroz de tamboril com salada (50€) e açorda de gambas com salada (50€).

Esta proposta de almoço no XXL será válida das 12h30 até às 15h. Os clientes que o desejem têm à disposição, por 5 euros, o serviço de valet parking do XXL.