Durante as festividades que se aproximam, a Zalando, plataforma online de moda e lifestyle com sede na Alemanha, quer celebrar a expressão máxima de ligação com o outro e de solidariedade, o abraço.

Tendo como pano de fundo um ano desafiador de incerteza e separação, a ligação humana nunca foi tão importante e a nova campanha de Natal da marca, "We Will Hug Again", procura transmitir o sentimento de otimismo e esperança em toda a Europa.

A campanha ganha vida através de uma série de "retratos do abraço", imagens íntimas e emocionantes capturadas pela fotógrafa e retratista Sarah Blais.

Para complementar, foi realizado um filme comovente, "100 Years of Hugs", dirigido pelo contador de histórias de renome mundial, Vincent Haycock, tendo como banda sonora a música 'Godspeed', do lendário cantor e compositor Frank Ocean.

A simplicidade e o impacto emocional do abraço podem ser sentidos ao longo da campanha. Quer sejam amigos a caminhar de braços dados, uma filha abraçando o seu pai idoso, ou casais de todas as idades, géneros e orientações se abraçando, os intervenientes são pessoas reais que se misturam com os modelos da marca, e transmitem uma mensagem de esperança para o futuro quando poderemos abraçar novamente os nossos entes queridos.