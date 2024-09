Alívio no Reino Unido após fim da quimioterapia de Kate Middleton

"Kate mostra alívio com o fim da quimioterapia", é a manchete da primeira página do prestigioso jornal "The Times", que elogia numa coluna o vídeo que acompanhou a mensagem na segunda-feira, num estilo cinematográfico e pessoal, longe da forma tradicional de comunicação da família real.

"Talvez seja o retrato mais íntimo da vida da família real desde um documentário da rainha Isabel II em casa, em 1969", observa o The Times.

A princesa de Gales, de 42 anos, anunciou na passada segunda-feira que havia terminado o tratamento de quimioterapia, numa mensagem partilhada nas redes sociais X e Instagram. A mensagem fez-se acompanhar por um vídeo, onde aparece com o marido William e o três filhos, George, Charlotte e Louis, enquanto caminham e brincam na natureza.

A princesa anunciou no dia 22 de março que havia sido diagnosticada com cancro, sobre o qual não deu detalhes. A notícia colocou um ponto final aos dois meses de especulação sobre a sua saúde após passar por uma cirurgia "abdominal" em janeiro.

No vídeo de três minutos lançado na segunda-feira, a princesa manifesta alívio. "Os últimos nove meses foram incrivelmente difíceis para nós como família", diz.

O vídeo foi filmado em agosto em Norfolk, no leste da Inglaterra, onde a família passou parte das suas férias.

Vídeo íntimo da família

As imagens mostram a família, visivelmente feliz e unida, em momentos íntimos durante as férias, a fazer um piquenique ou a jogar às cartas.

No vídeo, William, o herdeiro do trono, pode ser visto a beijar Kate ou a princesa a descansar a cabeça no ombro do marido, imagens amplamente divulgadas pela imprensa britânica.

"Em 40 anos de cobertura da família real, nunca vi nada parecido com o vídeo de Kate", escreveu Arthur Edwards, fotógrafo do tabloide The Sun.

"É o vídeo mais íntimo da vida real já publicado", acrescenta o jornal.

O autor do vídeo é Will Warr, um publicitário que já trabalhou com as marcas Puma, Uber Eats e Tesco, de acordo com a imprensa.

Warr já havia feito um filme para marcar o décimo aniversário do casamento de William e Kate.

"A sua mensagem é de esperança e otimismo. Pela primeira vez desde o seu diagnóstico, Kate pode oferecer este tipo de mensagem. As palavras finais dizem tudo: Da escuridão pode vir a luz, então deixe essa luz brilhar intensamente", diz o The Times.

Com essa última frase da mensagem de Kate, anunciando que havia concluído a quimioterapia, o tabloide Daily Mail deu a manchete na primeira página.

Alívio no Reino Unido após fim da quimioterapia de Kate Middleton créditos: BENJAMIN CREMEL / AFP

"Mensagem de esperança"

O Daily Telegraph, que também elogia o vídeo, repete a mensagem de otimismo da princesa na sua primeira página.

"O vídeo emocionado da princesa com o marido e filhos revela uma jornada médica 'aterrorizante' e a sua gratidão pelas coisas simples da vida, como amar e ser amada", disse o jornal.

Nas páginas internas, acompanhando o texto com seis imagens do vídeo da família, o jornal destaca "a mensagem positiva que mostra a esperança da princesa de que os dias sombrios tenham ficado para trás”.

O vídeo, de acordo com a BBC, "faz parte de uma tendência das celebridades de se dirigirem diretamente ao público".