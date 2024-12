O príncipe e a princesa de Gales já revelaram o seu postal de Natal deste ano. A fotografia escolhida foi retirada de um vídeo divulgado em setembro pelo Palácio de Kensington, no qual Kate Middleton revelou que tinha terminado os tratamentos de quimioterapia, uma vez que foi diagnosticada com cancro no início do ano após ser submetida a uma cirurgia abdominal.

Na imagem em questão, Kate surge abraçada a William e aos filhos - os príncipe Louis (mais novo) à direita do pai e os príncipes Chalotte e Louis à esquerda da mãe.

"Desejamos a todos um Natal muito feliz", lê-se na legenda da publicação.

O vídeo original foi gravado por Will Warr, em Norfolk, propriedade rural na qual a família se refugia várias vezes ao ano.

Este ano, William e Kate optaram por uma estética diferente, quando comparada com o ano passado, em que a fotografia escolhida era um retrato a preto e branco.

Leia Também: William e Kate faltam a tradicional almoço da realeza antes do Natal