Sydney Sweeney, considerada uma das jovens estrelas em ascensão em Hollywood, é o novo nome a juntar-se à família Armani.

A atriz, que se tornou conhecida do grande público ao interpretar Cassie Howard na série ‘EUPHORIA’, foi escolhida para ser embaixadora da gama de perfumes MY WAY da Giorgio Armani que, a 30 de janeiro, lança um novo aroma.

O MY WAY PARFUM, uma fragrância floral e amadeirada, caracteriza-se pelo contraste entre a nota solar da tuberosa e a íris pálida de cor azul.

“Quando escolho uma nova embaixadora, gosto de observar a sua personalidade, essencial para passar uma mensagem e criar uma ligação emocional. Fiquei imediatamente impressionado com a energia e atitude da Sydney que tão bem se refletem no seu sorriso contagiante e genuíno. A Sydney representa talento e versatilidade, destacando-se na geração de atores mais novos. A união de todos estes fatores fazem dela a personificação perfeita do espírito e essência de MAY WAY: uma ideia livre e profunda de feminilidade”, afirma Giorgio Armani em comunicado sobre aquilo que motivou a sua escolha.

A par disto, a também produtora americana vai ser um dos novos rostos da Armani Beauty, juntando-se a nomes como Cate Blanchett, Barbara Palvin e Nicholas Hoult.