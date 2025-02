Sydney Sweeney e Maude Apatow, que na série 'Euphoria' dão vida às irmãs Cassie e Lexi, respetivamente, estiveram juntas na noite de domingo, dia 2 de fevereiro.

As atrizes assistiram a um jogo dos New York Rangers, no Madison Square Garden, em Nova Iorque, e não passaram despercebidas.

Ambas vestidas de preto, Sydney Sweeney e Maude Apatow mostraram-se muito sorridentes na companhia uma da outra e as imagens não tardaram a chegar à imprensa internacional... e às redes sociais.

Leia Também: Sydney Sweeney assiste a jogo com colega de elenco de 11 anos