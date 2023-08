A Rare Beauty - que é um exclusivo das lojas Sephora e chegou a Portugal em 2021 - acaba de alargar a sua linha de maquilhagem com algumas novidades que vão conquistar os amantes de maquilhagem.

Com foco nos olhos, os fãs da marca fundada por Selena Gomez podem agora dar ainda mais asas à imaginação e criar looks seja para o dia a dia ou para uma saída à noite.

Os sticks de sombra de olhos All of the Above Weightless (PVP: 26,99€), o lápis Perfect Strokes Matte Liquid Eyeliner (PVP: 26,99€) e o lápis de sobrancelhas Brow Harmony Precision Pencil (PVP: 21,99€) são três dos quatro produtos que acabam de chegar às prateleiras nacionais.

Considerada um verdadeiro fenómeno online, outra das novidades é o duo Fresh and Dewy Lip & Cheek Duo (PVP: 30€) que inclui dos produtos muito especiais: o best-seller Soft Pinch Liquid Blush e um dos seus últimos lançamentos, o Stay Vulnerable Glossy Lip Balm.

Descubra todas as novidades da Rare Beauty nas lojas físicas da Sephora espalhadas pelo país ou online.