Sofía Jirau é a modelo porto-riquenha que se tornou a primeira mulher com síndrome de Down em destaque numa campanha da Victoria's Secret.

Tem 25 anos e é uma das 18 mulheres que promovem a nova coleção 'Love Cloud', da marca, lançada no Dia dos Namorados.

"Um dia sonhei com isto, trabalhei nisto e hoje é um sonho realizado. Posso finalmente contar o meu grande segredo... Sou a primeira modelo da Victoria's Secret com síndrome de Down", anunciou Sofía Jirau numa publicação que fez na sua página de Instagram, esta segunda-feira.

Sofía Jirau iniciou a sua carreira de modelo em Porto Rico em 2019. No mesmo ano, lançou a sua própria loja de moda online de sucesso, Alavett, como relata o New York Post.

Em fevereiro de 2020, Jirau fez a sua estreia na New York Fashion Week. Entretanto o número de seguidores no Instagram foi aumentando de dia para dia. Criou a sua própria campanha, 'No Limits', numa tentativa de aumentar a consciencialização sobre a síndrome de Down, e chamou a atenção dos executivos da Victoria's Secret.

