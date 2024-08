Está comprovado que brincar com bonecas ajuda as crianças a desenvolver empatia e habilidades sociais essenciais para o futuro. Conhecida e adorada por milhares de crianças ao redor do mundo, a Barbie personifica centenas de estilos com diferentes tons de pele, tipos de corpo, deficiências e modas, incluindo bonecas com vitiligo, em cadeiras de rodas, com próteses, aparelhos auditivos e sem cabelo.

Com o objetivo de permitir que ainda mais crianças encontrem uma boneca que as represente e para inspirar os mais jovens a contar mais histórias através da brincadeira, a marca Mattel apresenta agora uma boneca cega e uma boneca negra com Síndrome de Down.

“Reconhecemos que a Barbie é muito mais do que uma simples boneca; ela representa a autoexpressão e tem o poder de criar um sentimento de pertença”, afirma Krista Berger, Vice-Presidente Sénior da Barbie e Diretora Global de Bonecas, em comunicado.

Para garantir semelhanças com a comunidade que pretende representar, a Barbie estabeleceu parcerias com a American Foundation for the Blind (AFB), uma organização dedicada à criação de um mundo de possibilidades infinitas para pessoas com cegueira e visão reduzida, e com a National Down Syndrome Society (NDSS), uma organização americana que oferece apoio a pessoas com síndrome de Down. Desta forma, é garantida a verosimilhança de todos os detalhes das bonecas, nomeadamente a escultura do rosto, a moda, os acessórios e a experiência de embalagem.

“Ampliar as possibilidades de brincadeira e inclusão”: Barbie lança a primeira boneca cega e a primeira boneca negra com Síndrome de Down créditos: Divulgação

“A NDSS está entusiasmada por apresentar uma segunda boneca Barbie com Síndrome de Down. O lançamento desta boneca ao lado da nova boneca Barbie com cegueira marca outro passo importante na expansão da representação da comunidade de pessoas portadoras de deficiência”, afirma Kandi Pickard, presidente e CEO da NDSS, em comunicado. “Estamos orgulhosos de fazer parceria com a Barbie à medida que crescem para refletir nosso mundo diversificado e bonito”, acrescenta.

Estes novos designs pertencem à linha Barbie Fashionistas, que já conta com cerca de 175 modelos diferentes. A boneca Barbie cega e a boneca Barbie negra com Síndrome de Down estarão disponíveis online e nos principais retalhistas por 15,99€, a partir de 1 de setembro.