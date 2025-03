Como parte do projeto Barbie Role Model, a marca lança bonecas exclusivas baseadas nestas personalidades e reforça a sua colaboração com organizações dedicadas ao empoderamento de jovens raparigas.

A amizade tem um papel fundamental na construção da autoconfiança e no crescimento pessoal e profissional. Para reforçar essa mensagem, a Barbie homenageia quatro duplas femininas que se destacaram em diferentes áreas, desde o desporto à representação:

Jordan Chiles e Jade Carey – Ginastas olímpicas que demonstram a força do apoio mútuo em competições de alto rendimento.

Hannah Waddingham e Juno Temple – Atrizes cuja amizade transcendendo o ecrã se tornou uma parceria inspiradora.

Evonne Goolagong Cawley e Ash Barty – Tenistas que partilham uma ligação especial dentro e fora do campo.

Paola Antonini e Kelen Ferreira – Amigas brasileiras cuja história simboliza resiliência, positivismo e inclusão.

Integrado no projeto Barbie Dream Gap, a marca expande a sua colaboração com as organizações Girl Talk e Inspiring Girls International, que promovem a liderança e o desenvolvimento pessoal de jovens raparigas. Como parte desse compromisso, a Mattel fará doações de 100 mil dólares para a Inspiring Girls e 75 mil dólares para a Girls Talk, reforçando o seu papel na criação de oportunidades para a próxima geração de mulheres líderes.

Para ajudar as meninas a cultivar amizades saudáveis e duradouras, a Barbie também lança, em colaboração com a especialista Marisa G. Franco, uma nova série animada na Netflix, "Barbie & Teresa: Receita para a Amizade". A produção acompanha as personagens Barbie "Brooklyn" e "Malibu" Roberts, bem como Teresa e Nikki, numa jornada cheia de aventuras que reforça o papel essencial da amizade e do trabalho em equipa.

Segundo Krista Berger, Vice-Presidente Sénior da Barbie e Diretora-Geral de Bonecas da Mattel, a amizade tem um impacto significativo na vida das mulheres e deve ser incentivada desde a infância: "As amizades formadas na infância e ao longo da vida são fundamentais para o nosso crescimento e sucesso."

Para comemorar este Dia Internacional da Mulher, a Barbie convida todas as fãs a celebrarem o poder da amizade, recriando histórias inspiradoras com as suas bonecas favoritas. Mais informações podem ser encontradas em www.barbie.com.