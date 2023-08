De acordo com um comunicado da marca, “o Boticário acaba de lançar uma campanha que apresenta a nova mulher Lily e que marca uma viragem no posicionamento da categoria de perfumaria”. “Esta campanha é um lembrete diário de que podemos ser quem quisermos - o perfume está nas nossas mãos”, explica a atriz, na mesma nota.

Com esta aposta a marca quer dar destaque à perfumaria, categoria em que a marca ficou conhecida no Brasil. O perfume Lily que de acordo com o Boticário “é um sucesso nas duas geografias” tem um processo de criação denominado de enfleurage, em que os lírios chegam frescos à fábrica, onde desabrocham e são depois colocados em caixas e cobertos com uma placa de gordura vegetal que retém o perfume das suas pétalas. Nas etapas seguintes chega-se ao óleo essencial do lírio.

O perfume é da responsabilidade de Yves Cassar, criador de fragâncias da Calvin Klein, DKNY e Estée Lauder, que imprimiu notas frutadas da mandarina, pera, pêssego e damasco, mas também da pimenta-rosa, que depois revelam a personalidade do Lily, uma fragrância floral graças à gardénia, ao jasmim, à rosa, à violeta, à íris, ao narciso e ao lírio. Nas notas de fundo sentem-se o sândalo, o musgo, o musk, a baunilha, o patchouli, o vetiver e o âmbar.

A campanha vai ser divulgada nos canais Fox, Hollywood, Globo e na CMTV, e vai estar no ar durante 14 semanas, com desdobramentos para o digital. Criada pela VMLY&R, teve Frederico Martins como realizador e fotógrafo. A estratégia de meios ficou a cargo da Mindshare.