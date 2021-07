Para quê escolher entre conforto e estilo, quando as sandálias da Palladium são ideais para ambos?

Com os dias de sol a chegar, a Palladium apresenta as sandálias Outdoorsy Urbanity com as suas tiras ajustáveis que fixam os seus pés para um andar confortável.

Parte da gama Urban Utility, que introduz modelos inovadores que conjugam a mais recente tecnologia e materiais, as sandálias Outdoorsy Urbanity possuem uma palmilha em Eva, assente numa sola duradoura de borracha, para tornar os passeios e aventuras deste verão mais confortáveis, graças ao amortecimento otimizado, e com muito mais cor.

Batizadas com o nome da palavra romana para sandália e da palavra francesa para sol, as leves sandálias Solea ST 2.0 combinam o estilo exclusivo da sola Palladium com um design aerodinâmico para proporcionar conforto máximo, mesmo em temperaturas sufocantes.

Os novos Solea ST 2.0 apresentam alças ajustáveis para um conforto personalizado, uma sola em Eva acolchoada e uma palmilha anatómica em Eva que se adapta aos seus pés.

A Palladium foi fundada em 1920 em França tendo como core business a produção de pneus para aviação. Com o fim da II Guerra Mundial e o decréscimo da procura de pneus a Palladium decide abrir uma fábrica de calçado em Pont du Cheruy, para criar umas botas igualmente fortes e resistentes.

Em 1947 nasceu a lendária bota Pampa com uma funcionalidade e performance tão notável que foi adotada pela Legião Estrangeira Francesa. Atualmente a marca tornou-se global graças ao seu estilo militar inconfundível e design intemporal, conjugado com modernas tecnologias ao serviço do conforto.

As Palladium tornaram-se nas botas adoradas por exploradores urbanos, ideais para explorar a rua, a cidade, o mundo.