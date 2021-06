A visita de Estado do presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e da mulher, Kim Jung-sook, por Espanha continua e na manhã deste segundo dia o destaque foi para a rainha Letizia e para a primeira-dama sul coreana.

A dupla esteve de visita à Fundação ONCE, que se dedica à integração profissional de pessoas com deficiência, e foi alvo de todas as atenções.

O aparecimento de Letizia e de Kim Jung-sook não escapou às lentes dos fotógrafos, tendo as imagens dado nas vistas pela elegância de ambas.

No que diz respeito aos visuais, Kim Jung-sook apostou num vestido verde simples e a mulher de Felipe VI recuperou um modelito midi da coleção do ano passado da marca Massimo Dutti.

