Partindo do gosto urbano contemporâneo por atividades ao ar livre, a nova linha Yosemite Wanderings da FILA foi pensada para o outdoor e para os aventureiros urbanos que não embarcam necessariamente em campismo na vida real, mas ainda assim querem o look de montanha.

Desenhadas tanto para o conforto do lar como para os rigores do inverno ao ar livre, as novidades da linha Yosemite Wanderings têm como um dos focos a possibilidade de conjugação por camadas e a opção de misturar e combinar com outros estilos.

O colorblocking e a conjugação de materiais emoldura as peças-chave desta linha e podem ser vistos por toda a coleção, onde detalhes em tons de amarelo, laranja e branco dão um apontamento vibrante a uma paleta mais invernosa. A gama de materiais vai desde sherpa fofa a lã polar, sem esquecer o algodão ripstop.

Os casacos de sherpa são as peças de destaque tanto para homens como mulheres, com os seus painéis contrastantes e detalhes inspirados nas caminhadas e tendências utilitárias, mas com um ajuste superdimensionado. Outras características são as costuras e cordões em cores contrastantes e as bainhas revestidas a borracha.

As calças de caminhada são também uma das peças fundamentais da coleção, tanto para homem como para senhora, graças ao ajuste largo, aos bolsos práticos, às aberturas e aos elásticos na bainha para maior conforto.

Para complementar a linha Yosemite Wanderings a FILA destaca os seus modelos mais adaptados ao trekking, como os Trail R-20, para eles e para elas, os Ray Tracer TR2, para eles, ou ainda os Electrove de senhora.

Para além destes modelos mais inspirados na montanha, a FILA dá ainda foco aos favoritos Retronique de inspiração vintage, disponíveis para homem e senhora em diversas conjugações de cores.