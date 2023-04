Quando a Dior se junta ao emblemático Royal Scotsman a experiência só pode ser de um spa exclusivo

A Dior oferece um programa de três tratamentos de assinatura personalizados que os hóspedes do Royal Scotsman poderão desfrutar como parte da sua viagem às Highlands escocesas. O spa exclusivo, digno de hotel de luxo, é uma experiência única sobre rodas. A experiência é acessível a todos os hóspedes do comboio e em todas as viagens.

créditos: Divulgação

Nesta parceria, a Dior personalizou duas das cabines de madeira lacadas deste comboio Belmond, que foram especialmente decoradas em burgundy toile de jouy.

Inspirados nos cuidados com a pele da Maison, os protocolos esforçam-se em transmitir o poder das paisagens e tradições escocesas e adaptar-se às expectativas das viagens de comboio. Cada um pode ser apreciado antes ou depois de uma excursão ao ar livre e garante uma experiência memorável de beleza e bem-estar.

Para o rosto, existe o tratamento D-Highlands. Graças às técnicas Kobido aprimoradas pela linha Dior Prestige, este tratamento facial rejuvenescedor esculpe os traços, elevando a pele ao seu mais alto nível.

Existem ainda duas opções para o corpo. D-Travel, uma massagem profunda e lenta que elimina toxinas, liberta tensões, alivia dores e ajuda a descontrair. A massagem D-Elements presta homenagem à Escócia, onde as quatro estações podem suceder-se no espaço de um único dia, graças às pedras quentes semipreciosas e com uma série de massagens regulares. A chuva é caracterizada por uma névoa de Bain Dior, aquecida por oshibori quente.

créditos: Divulgação

Foi em 1955 que Christian Dior realizou o seu primeiro desfile na Escócia, na propriedade de Gleneagles. Seguindo estes passos, a Dior embarca agora neste comboio escocês, um dos mais lendário do mundo, em estilo Eduardiano, a partir de 10 de abril até ao final de outubro. O vagão Observation, será a casa do novo spa da Dior.