Para além do seu signo, também o mês em que você nasceu revela segredos da sua vida amorosa e sexual.

Em cada mês do ano o Sol manifesta uma determinada energia, que varia conforme a sua proximidade ou afastamento da Terra. As estações do ano, que se sucedem em função destes movimentos celestes, traduzem a energia que predomina na Terra à medida que o ano avança. É por isso que os nativos de Carneiro que nasceram em março são diferentes daqueles que nasceram em abril, por exemplo. E o mesmo sucede com todos os outros signos. A energia do mês de nascimento é muito própria e afeta-nos diretamente, pois ela marca a nossa chegada a este Mundo, aquela que respirámos no nosso primeiro sopro de vida.

O seu mês de nascimento revela de que forma as pessoas o veem, qual a energia que projeta numa relação, e de que maneira encara a vida e a sexualidade.

Janeiro

É muito determinado quando se apaixona e não desiste facilmente da conquista. Pode ter uma faceta atrevida, que só se revela quando ganha confiança, sugerindo fantasias arrojadas ou procurando pôr em prática ideias que quebram, de alguma forma, tabus. Acaba normalmente por convencer o seu parceiro a aceder às suas propostas e a fazer consigo algo que nunca havia feito antes.

O seu espírito aventureiro fascina os outros, assim como as suas fortes convicções e a sua personalidade empenhada e trabalhadora. Geralmente diz aquilo que pensa e tem uma forte ambição, o que o ajuda a ser bem-sucedido, no amor e na vida. Pode ter dificuldade em ouvir os conselhos dos outros.

Fevereiro

A sua vida amorosa é cheia de aventuras. É muito apaixonado com o seu parceiro, embora, por vezes, possa tornar-se emocionalmente distante das pessoas com quem mais quer estar. Gosta de explorar novas situações e sabe reclamar os seus direitos, investindo naquilo que mais deseja.

É uma pessoa criativa e aprecia dedicar-se a grandes projetos, tanto na sua vida em geral como na esfera amorosa em particular. Gosta de ter conversas profundas e filosóficas, e as pessoas fúteis aborrecem-no. Procura uma conexão espiritual e profunda. Embora seja dedicado a quem ama, tem um espírito livre e encara a vida e o mundo como uma aventura que está à sua espera.

Março

A sua vida amorosa ajuda-o a expandir a sua mente. É uma pessoa com uma forte espiritualidade e cria laços muito especiais com a pessoa amada, o que o faz dedicar-se de corpo e alma quando está numa relação. Gosta de passar tanto tempo quanto possível com o seu par, e adora fazer amor sem pressas, elevando a intimidade a um nível quase metafísico de conexão.

Embora seja muito imaginativo, tende a guardar muito para si, não revelando a profundidade de pensamentos que povoam a sua mente. Tem uma enorme necessidade de paz, o que faz com que seja atencioso e gentil para com os outros. A sua vida mental é tão rica que cria autênticos mundos fantásticos no seu interior. Embora viva o amor como uma experiência de intensa partilha, o seu par não tem acesso a toda essa vastidão que existe dentro de si.

Abril

Tem uma postura arrojada no amor, o que pode intimidar os outros. Quando alguém desperta o seu interesse, nada o faz parar. Entre lençóis, investe a cem por cento e procura que o seu desempenho arrebate o ser amado, chegando até a ser um tanto ou quanto competitivo. Mal a paixão começa a dissipar-se, você arrefece também, perdendo o interesse com relativa facilidade.

Precisa de atenção constante e gosta de ser visto, reconhecido e apreciado. Não aceita seguir ordens de outros, o que pode fazer com que o considerem arrogante. Procura adrenalina e emoções fortes, vivendo sempre em busca de novas aventuras, com grande entrega e intensidade.

Maio

Tem uma grande preocupação com o amor, que é algo que leva muito a sério na sua vida. Escolhe com cuidado as pessoas com quem se envolve e, quando o faz, dá atenção a todos os pormenores. Para si, o cenário onde faz amor ou onde tem um encontro romântico tem de ser perfeito, e procura que seja uma experiência inesquecível e confortável para ambos. Se não houver esse cuidado com a escolha do momento e a criação da atmosfera romântica perfeita, você pode perder o interesse - se não for a perfeição, prefere não ter nada. Quando faz amor é capaz de levar a cabo verdadeiras maratonas sexuais, já que a sua energia é intensa.

Sendo bastante expressivo e empático, gosta de conhecer pessoas novas, o que o faz ter uma vida social muito ativa e conhecer facilmente potenciais novos interesses amorosos, até porque não gosta de estar sozinho, contudo, é uma pessoa que pode mudar de ideias com relativa facilidade, o que faz com que se aborreça depressa. Essa sua faceta nem sempre abona a seu favor perante os outros.

Junho

Vive o amor de forma bastante curiosa, gosta de variar e experimentar tanto quanto a sua vontade lhe ditar. Não existem tabus para si, gostando de se aventurar em novas posições, cenários e situações. Quando encontra alguém capaz de o acompanhar no seu dia-a-dia e de manter desperto o seu fascínio, a sua sensualidade liberta-se, fazendo-o entregar-se de forma muito intensa-

É bastante sensível às necessidades dos outros, procurando sempre aquilo que for melhor para todos. Sendo também muito criativos, conseguem ter ideias visionárias, embora nem sempre sejam capazes de transpô-las para o plano concreto e de as materializarem. Por terem uma sensibilidade tão apurada, podem ter uma certa dificuldade em expressar aquilo que sentem, já que receiam que, ao exporem-se, sejam magoados.

Julho

Deseja ter uma conexão emocional com a pessoa com quem se encontra, sendo muito dedicado e leal. Gosta de proporcionar ao seu par a mesma felicidade que ele lhe traz a si, já que é uma pessoa que vibra com a paixão e que precisa de estar apaixonado para se sentir realizado e feliz.

Tem, geralmente, uma postura extrovertida e confiante, embora no seu íntimo haja inseguranças mais fortes do que deixa transparecer. Tende a procurar esconder o lado mais sombrio da sua personalidade, evitando que os outros se apercebam dos seus medos e dos sentimentos que não é capaz de controlar.

Agosto

A sua vida amorosa pode ser uma montanha-russa de emoções, e até um pouco confusa em certas alturas. Pode oscilar entre uma postura extremamente generosa com o seu par e a tendência para assumir atitudes muito egoístas. Não gosta que lhe digam o que fazer na cama, e gosta de causar uma forte impressão e de se exibir, tanto para o seu par como para quem manifestar algum interesse especial por si.

Assume facilmente o comando das situações e gosta de ter um papel ativo onde se encontra, fazendo o que está ao seu alcance para resolver os problemas e melhorar a vida de todos. Tende a pensar demasiado sobre os assuntos e tem facilidade em fazer análises críticas. No entanto, pode ter uma convicção tão forte nas suas opiniões que nem sempre sabe ouvir os outros. Tem uma certa relutância em permitir que o seu lado mais vulnerável seja visto.

Setembro

É uma pessoa muito apaixonada e dedicada ao romance, à cumplicidade e à intimidade. Gosta de cuidar da pessoa que ama, preocupando-se bastante com as suas necessidades e com aquilo que ela aprecia. Na vida sexual, precisa de ter primeiro uma conexão emocional com a pessoa mas, quando ela existe, está disposto a experimentar qualquer novidade.

Por vezes pode ter expetativas irrealistas em relação aos outros, o que o conduz a alguns desapontamentos. Quando é magoado, pode ser visto como teimoso e até vingativo, pois não esquece nunca uma ofensa que lhe foi feita.

Outubro

Espera viver o grande amor da sua vida e, por isso, não gosta de apressar as situações, sendo exímio a seduzir a pessoa por quem está apaixonado. É uma das pessoas com quem fazer amor é mais agradável, já que é envolvente, elegante e sedutor, conjugando a delicadeza e a elegância com uma aura de mistério.

Procura a estabilidade e a solidez, o que faz de si alguém em quem se pode confiar. Não gosta de ter de lidar com mudanças e procura, tanto quanto possível, evitar confrontos.

Novembro

Com uma forte paixão pela vida, nada o detém. A sua vida amorosa e sexual é bastante intensa e, até, um pouco escandalosa. Gosta de se sentir arrebatado de alma e coração pela pessoa que ama, é extremamente aventureiro e está sempre disposto a viver novas experiências a dois. Pode ser bastante possessivo, dependendo da pessoa com quem está.

É muito misterioso e enigmático, tendendo a esconder os seus sentimentos, embora não tenha muitos medos. Destemido e intrépido, gosta de sentir-se conquistado, mas não gosta de perder o domínio das situações, o que faz com que nunca revele todos os seus mistérios.

Dezembro

Procura que a sua vida amorosa seja alegre e feliz, como aliás faz com tudo o resto. Quando está apaixonado por alguém é bastante criativo. Pode gostar de jogos que envolvam a troca de papéis, e tende a ter sempre uma faceta divertida entre lençóis. Costuma ser um amante especialmente bem-humorado, estando sempre disposto a experimentar novidades.

Tem um coração muito generoso, mas pode ser teimoso e obstinado nas suas convicções. Não consegue estar quieto durante muito tempo e o seu espírito livre evidencia-se sempre.