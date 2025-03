No Mapa Astral, o Ascendente revela a maneira como expressa a sua identidade e como encara a vida. O Descendente, que se lhe opõe, retrata a forma como vive o amor e mostra qual é o tipo de relacionamento ideal para si, assim como o tipo de pessoa que tem maiores probabilidades de corresponder ao que você procura.

A Astrologia estuda os movimentos dos planetas no Céu e para o fazer usa uma espécie de "matriz": a chamada Roda Astrológica é uma circunferência dividida em 12 partes iguais, cada uma delas correspondendo a uma área distinta da vida.

A Casa I é a mais conhecida, pois ela coincide com o Ascendente, que diz respeito à forma como cada pessoa expressa a sua personalidade e exterioriza a energia do seu signo solar.

Oposta à Casa I está a Casa VII, que se refere aos relacionamentos e, em especial, à forma como vive o amor e àquilo que lhe traz satisfação e realização amorosa, o tipo de pessoa com quem se sente mais pleno e feliz, o que busca num relacionamento, etc.

Assim, para saber em que signo está o seu Descendente basta saber qual é o seu signo Ascendente, porque o Descendente é o signo que se lhe opõe no Zodíaco.

Se o seu Ascendente é... O seu Descendente é... Carneiro Balança Touro Escorpião Gémeos Sagitário Caranguejo Capricórnio Leão Aquário Virgem Peixes Balança Carneiro Escorpião Touro Sagitário Gémeos Capricórnio Caranguejo Aquário Leão Peixes Virgem

De acordo com o signo onde está o seu Descendente, conheça o relacionamento em que tem maiores probabilidades de ser feliz:

Carneiro

Para si o parceiro ideal é ousado, destemido, e com um grande entusiasmo pela vida. Você gosta de emoções fortes e precisa de um relacionamento em que não haja monotonia, procurando sempre novidades. Embora seja uma pessoa tranquila, gosta de ter ao seu lado alguém que o desafie e que lhe traga paixão e momentos inesquecíveis. Sente-se atraído por pessoas de personalidade forte, com um bom coração e um temperamento generoso, que gostem de fazer programas com amigos e que estejam sempre prontos a viver novas aventuras.

Touro

Precisa de sentir segurança e, como tende a ser muito possessivo - embora não o demonstre - procura um parceiro que seja absolutamente dedicado e que não manifeste interesse por mais ninguém. Adora preparar refeições para a família e os amigos e prefere programas caseiros, como ficar em casa a ver um filme, jantar no seu restaurante preferido e visitar os locais habituais. Procura um compromisso duradouro e tem necessidade de seguir rotinas, pelo que as pessoas mais despreocupadas trazem-lhe problemas e deixam-no instável. A segurança financeira é muito importante para si - o seu relacionamento ideal é aquele em que pode construir algo sólido a dois.

Gémeos

Sentido de humor, uma inteligência apurada e um espírito curioso são, para si, requisitos indispensáveis num parceiro. Sente-se atraído por pessoas que tragam novidades ao seu dia-a-dia, com quem sente que pode crescer e evoluir e que não limitem a sua liberdade individual. Gosta que as situações fluam de forma espontânea, pelo que se sente sufocado em relacionamentos tradicionais ou com parceiros que procuram seguir normas rígidas. O ideal, para si, é um relacionamento com um parceiro de aventuras, que seja seu amigo e cúmplice e que aborde a vida com a mesma leveza que você procura sempre ter. Tem fortes preocupações humanitárias, pelo que precisa de ter a seu lado uma pessoa que o ajude a contribuir para que o Mundo seja melhor e que goste de manter uma vida social ativa.

Caranguejo

Sente-se atraído por pessoas carinhosas e afetuosas, que não tenham receio de expor os seus sentimentos, visto que isso, para si, nem sempre é fácil. Gosta de pessoas dedicadas ao lar e à família, que conservem as mesmas amizades ao longo da vida, que não procurem dar nas vistas e que sejam íntegras e bondosas. Para si, o relacionamento ideal é aquele que é vivido de forma discreta, com muito carinho e amor na relação, sem fazer alarido do que se sente. Procura alguém que possa proteger e de quem possa cuidar, atraindo frequentemente pessoas que são emocionalmente dependentes de si, mas que se entregam de corpo e alma à relação.

Leão

Brilho, glória, encanto - não faz por menos. Procura relacionamentos com pessoas carismáticas, expansivas e calorosas, que não receiam correr riscos e que estão ao seu lado para o que der e vier. Frequentemente o amor surge, na sua vida, a partir da amizade, por alguém que se destaca no seu círculo social, e gosta de conhecer pessoas diferentes e originais, que possam trazer emoção ao seu quotidiano. Tem uma certa tendência, porém, para sentir-se atraído por pessoas dominadoras, algo que gera conflitos interiores porque você não tolera ser dominado. O relacionamento ideal, para si, é aquele que dá vida ao mote: a união faz a força. Procura um parceiro de equipa, alguém que lute consigo na defesa das causas em que acredita e que dê o corpo às balas em situações de dificuldade.

Virgem

O seu relacionamento ideal é suave e doce, sem sobressaltos nem surpresas. Aprecia pessoas que dão importância aos mais pequenos gestos e que não se envaidecem com aquilo que fazem. Aprecia a sensatez e o sentido prático, pois procura uma relação que lhe dê segurança e estabilidade. Gosta de ter a seu lado alguém com quem tem gosto em conversar, que lhe permita aprender mais e que o acompanhe em programas culturais, e que também se mostre sério e responsável, cuidando dos detalhes que lhe escapam a si. Pode ter sofrido algumas desilusões amorosas, porque tende a idealizar a pessoa ideal e a projetar as suas expetativas no outro, o que faz com que se iluda facilmente.

Balança

Para si o relacionamento ideal é romântico e alegre, pois procura alguém que lhe dê uma vida digna de um filme romântico. Como facilmente assume um papel de liderança, sente-se atraído por pessoas que o acompanhem sem lhe fazer sombra, que admirem a sua força e que não oponham resistência às suas ideias. Precisa, contudo, de estímulos constantes, pois a rotina aborrece-o. Perde facilmente o interesse quando sente que a outra pessoa foi conquistada, por isso precisa de ter a seu lado alguém que, com elegância, saiba manter sempre acesa a chama da paixão, mostrando-se um tanto fugaz, nunca lhe dando a certeza da conquista. Precisa de ter uma vida social animada e o seu relacionamento ideal é aquele que lhe proporciona novidades e diversão a todo o momento.

Escorpião

Para si, o relacionamento ideal é poderosamente apaixonado e intenso. As pessoas que retraem os seus sentimentos ou que se mostram superficiais não têm qualquer interesse para si - embora despertem a sua curiosidade, se não corresponderem à sua intensidade você facilmente se aborrece em relação a elas. Gosta de pessoas com uma personalidade tão forte como a sua, que queiram e sejam capazes de viver o amor sem limites e que estejam dispostas a viver numa total fusão de almas. Procura a estabilidade e gosta de pessoas que se mostrem sérias e maduras a nível emocional. A sexualidade é muito importante para si, por isso o relacionamento ideal deve ter também uma forte carga erótica.

Sagitário

Procura alguém que o acompanhe de forma divertida e despreocupada, que seja tão curioso e alegre como você e que tenha uma mentalidade aberta e sempre disponível para alargar horizontes. Gosta de pessoas atrevidas, sedutoras e até um pouco "loucas", que se destaquem nas normas habituais e que tenham uma maneira de ser franca e espontânea, quase infantil, por vezes. Procura que a sua vida seja sempre alegre e, por isso, o relacionamento ideal para si é aquele que não o obriga a "crescer" e que não o sufoca com responsabilidades e obrigações.

Capricórnio

Uma vez que é muito sensível e emocionalmente carente, o relacionamento ideal para si é aquele que o faça sentir-se seguro e que lhe traga proteção e estabilidade. Sente-se normalmente atraído por pessoas com um ar sério e majestoso, que tendem a ser mais autoritárias e que evocam uma ideia de alguém mais experiente, mais maduro (provavelmente mais velho) e que pode oferecer-lhe toda a segurança de que você precisa. Gosta de pessoas que apreciem as suas qualidades e que saibam dar valor ao que você faz por elas, mas tende muitas vezes a atrair pessoas que têm dificuldade em expressar sentimentos, algo que, para si, é vital.

Aquário

O relacionamento ideal para si é aquele em que existe, acima de tudo, liberdade, respeito e sentido de igualdade. Gosta de pessoas que demonstram ser livres na sua maneira de pensar e que não têm medo de dizer o que pensam, ainda que isso vá contra as normas ou aquilo que esperam delas. O relacionamento ideal para si é aquele que, provavelmente, aos olhos da sociedade parece estranho e até improvável. Desafia as normas e gosta de sentir que é dono do seu destino, pelo que procura ter consigo alguém que estimule a sua mente e que seja capaz de o acompanhar em qualquer desafio.

Peixes

Procura um parceiro que seja carinhoso, romântico e muito intenso. Despreza a superficialidade - que lhe traz insegurança - e por isso prefere estar só até encontrar alguém capaz de lhe proporcionar a mesma dedicação, entrega e confiança que você investe num relacionamento. Tem uma certa tendência, no entanto, para atrair pessoas que ficam emocionalmente muito dependentes de si, algo que o deixa a sentir-se culpado e até certo ponto responsável por elas, porque tende a organizar a vida dos que lhe são próximos e a cuidar deles. O relacionamento ideal para si é aquele que lhe permite viver um amor intenso, aceder às suas emoções mais profundas e, ao mesmo tempo, sentir segurança e estabilidade na construção de um relacionamento sólido.

