O coração tem razões que a razão desconhece, mas a verdade é que aquilo que para uns é um romance ardente para outros pode ser um amor em lume brando.

Carneiro

Para este nativo, "felicidade" rima com "novidade". São famosos por serem impulsivos, o que os pode fazer perder o interesse com a mesma rapidez com que se apaixonam. O seu par deve estar à altura de todos os desafios, estando preparado para acompanhá-los nas mais loucas aventuras: Carneiro vive o amor como se fosse um filme de ação e romance.

Touro

O tradicionalista Touro é um dos que mais valoriza o compromisso, e o casamento é, regra geral, um dos objetivos de vida de quem nasceu sobre este signo. Não é difícil, para eles, manterem um casamento, pois são os que mais prezam a rotina e as tradições familiares, como ter a família reunida à volta de uma farta mesa. A sua felicidade depende, no entanto, da fidelidade do parceiro, pois este signo é ciumento ao extremo e dificilmente recupera de uma traição.

Gémeos

Os nativos de Gémeos veem o casamento como a união de duas almas cúmplices, e para eles o segredo para um casamento feliz reside no companheirismo. É fundamental que o seu parceiro seja intelectualmente estimulante, que saiba discutir diariamente com eles os mais diversos assuntos e que tenha uma postura flexível para saber acompanhar as suas mais variadas aventuras, sem lhe exigir grandes sentimentalismos, pois este signo precisa de "ar" para respirar e não gosta de se sentir "sufocado".

Caranguejo

O romântico do Zodíaco deseja casar-se, ter filhos, construir família. É muito fácil, para eles, construírem um casamento feliz, pois o Caranguejo investe vibra com o amor e dedica-se de corpo e alma ao seu par, tudo fazendo em prol da paz e da harmonia. É importante para eles, no entanto, que haja demonstrações constantes de amor, abraços e beijos, pois este nativo é muito carente e sente uma grande necessidade de contacto físico.

Leão

Leão vê o casamento como um dos objetivos da sua vida, pois embora seja aventureiro e conquistador, ambiciona construir o seu "império", a sua família, unindo a sua vida à da pessoa que escolheu. Geralmente os nativos deste signo gostam de casamentos vistosos, com muitos convidados, e na sua vida a dois fazem tudo para preservar a harmonia e manter o casamento, conquanto a sua autoridade seja sempre reconhecida e respeitada – Leão é, inquestionavelmente, o chefe de família.

Virgem

Apesar deste signo ser um dos que menos importância dá ao casamento, optando muito frequentemente por manter-se solteiro, Virgem pode construir um relacionamento sólido, feliz e duradouro. Para isso, o seu par ter de ser arrumadinho e saber manter a casa limpa, pois nada desespera mais este nativo do que ter o seu lar desorganizado. A rotina e a estabilidade são ingredientes para o manter feliz.

Balança

Este nativo adora o casamento, pois Balança é o signo mais vocacionado para a partilha, a união, a vida a dois. Deseja um casamento de sonho, digno da mais bela história de cinema, e sabe como tornar o dia a dia num romance permanente. Mima o seu parceiro, mesmo ao longo dos anos, com surpresas, presentes, flores… e precisa de ter da parte dele o mesmo tipo de carinho e atenção. Para Balança, construir um casamento feliz é tão natural como respirar.

Escorpião

Apesar da sua personalidade independente e complexa, Escorpião preza o casamento e ambiciona construir o seu próprio clã, um porto seguro com a pessoa que soube conquistar o seu coração. Este nativo precisa de segurança para ser feliz no casamento, pois é muito possessivo e ciumento. Precisa de ter um parceiro envolvente, intenso e apaixonado, pois para manter acesa a fulgurante chama do seu coração é necessário entrega e partilha profunda – aquilo que Escorpião tanto valoriza.

Sagitário

O bon vivant do Zodíaco tem uma grande dificuldade em assumir compromissos e o casamento pode ser, para eles, uma missão quase impossível. Quase, porque se encontrar um parceiro que saiba respeitar a sua liberdade – até para namoriscar de vez em quando com outras pessoas – e não procurar mudá-lo, Sagitário pode entregar-se de corpo e alma ao seu relacionamento, animando-o com uma paixão intensa e arrebatadora e gargalhadas diárias na vida a dois.

Capricórnio

Este nativo não tem grande necessidade de partilhar a sua vida com outra pessoa e, se não encontrar o parceiro ideal, pode optar por viver sozinho. No entanto, como dá uma enorme importância à família e às tradições familiares, Capricórnio valoriza o casamento e faz de tudo para o manter. Necessita que o seu parceiro seja empenhado, dedicado e de confiança, valorizando acima de tudo a estabilidade de um relacionamento seguro.

Aquário

O independente nativo de Aquário tem dificuldade em assumir o compromisso do casamento, pois acredita mais na amizade e na cumplicidade do que nos relacionamentos, fugindo de "amarras" e compromissos. Para ser feliz na vida a dois, precisa de preservar a sua liberdade, sendo essencial que o parceiro o deixe à vontade para estar com os amigos, para fazer voluntariado, e tudo o mais que este excêntrico desejar.

Peixes

O romântico Peixes sonha com o casamento, desejando unir para sempre a sua alma à de outro ser. Para ele, não é difícil manter um casamento, pois este é um dos signos mais voltados para a vida a dois e em família. Precisa de romance constante, passeios à luz da lua e jantares ao som de violinos para ser feliz.