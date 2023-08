Está prestes a chegar aos pontos de venda a quinta edição da coleção cápsula Puma x Rhuigi. Esta celebra os cinco distritos da cidade de Nova Iorque, seguindo o conceito das anteriores, sendo a base equipamentos inspirados em barbearias.

Um verdadeiro convite para se sentar na cadeira do barbeiro uma vez que apresenta brasões e insígnias especialmente criados a pensar nessa realidade, com Rhuigi Villaseñor, diretor criativo da Rhude.

As versões premium dos ténis Puma Clyde fazem conjunto com as peças de vestuário que incluem uma camisa com colarinho, casaco, calções e boné, em que se destacam as riscas azuis e rosa, peças com uma aparência atual, mas ao mesmo tempo clássica.

Há duas versões complementares dos Clyde que vão ser lançados com um esquema de cores azul e branco, com cabedal na parte superior, língua exagerada com as letras Puma destacadas a preto e camurça felpuda acentuando a Formstrip.

A coleção vai estar disponível a partir de 19 de agosto de 2023, em puma.com, nas principais lojas da marca e em distribuidores selecionados em todo o mundo. Os preços começam em 44,95€.