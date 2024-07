Os Creeper Phatty, a mais recente versão de Rihanna dos Creeper originais, apresentam-se com um design superdimensionado e sola de borracha empilhada. Maiores, mais ousados e mais irreverentes do que nunca, surgem em duas versões, em veludo cotelê num tom preto, e no clássico vermelho e branco, acrescentando ao modelo Creeper Phatty, novas cores e materiais para serem combinados com os melhores outfits de regresso às aulas.

A campanha criativa de Rihanna, fotografada por Philippa Price, tem como conceito um dia de sessão fotográfica na escola. Como Diretora Criativa, Rihanna é também a estrela da campanha como “a boa aluna” ao lado de alguns colegas de escola inesperados.

Rihanna e PUMA lançam ténis Creeper Phatty créditos: Divulgação

A estrela de Euphoria, Chloe Cherry, "a rapariga emocional", e o ícone do cinema, Anjelica Huston, no papel de diretora, completam esta campanha que se destaca pelos seus famosos. Um elenco variado incluindo o "rapaz do teatro", a "rapariga popular", o "nerd" e o "animal de estimação da turma", acrescentam dinamismo e personalidade a esta campanha simultaneamente nostálgica e fashion.

Rihanna e PUMA lançam ténis Creeper Phatty créditos: Divulgação

"Os Creeper Phatty são o modelo que todos vão querer usar e esta campanha brinca com essa visão. Escolhemos estas cores e materiais a pensar no regresso às aulas", comenta Rihanna. "O veludo cotelê em preto faz-me lembrar a minha infância, uns ténis a condizer com o uniforme, com o estilo que sempre desejei ter".

Rihanna e PUMA lançam ténis Creeper Phatty créditos: Divulgação

O lançamento dos novos "In Session" oferece cores e tamanhos para todas as idades. Desde o estilo universitário com o colorway monocromático preto triplo, ao tradicional, mas icónico, vermelho e branco para combinar com jeans e a sweater favorita.

Os novos FENTY x PUMA Creeper Phatty In Session vão ser o modelo para usar todos os dias e estão disponíveis em PUMA.com, lojas PUMA e distribuidores selecionados como Foot Locker, JD Sports e Zalando.