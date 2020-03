Simplicidade e simpatia são as características que melhor descrevem Iris Law, a manequim que brilha numa das últimas campanhas de beleza da marca britânica Burberry. Em entrevista exclusiva à revista Saber Viver, a manequim britânica de 19 anos, filha do ator Jude Law e da atriz, produtora e designer de moda Sadie Frost, desvenda alguns dos truques a que recorre no dia a dia para valorizar o rosto. "Aprendi a gostar da minha pele limpa", confidencia, todavia.

Como é a sua rotina de beleza?

Utilizo sempre óleo facial e bruma antes de aplicar maquilhagem. Se não quero usar muita maquilhagem, curvo apenas as pestanas e aplico a máscara Cat Lashes da Burberry ou uso um blush, que não seja em pó, corretor. De vez em quando, contorno a zona abaixo das maçãs do rosto e a linha do maxilar.

Qual foi o melhor conselho de beleza que já recebeu?

Aprendi a fazer o contorno de uma forma natural para acentuar e trabalhar com o formato do meu rosto. É útil nos dias em que me sinto mais inchada e faz-me sentir bem quando estou em baixo.

Gosta de fazer experiências com maquilhagem?

Com o passar do tempo, deixei de experimentar tanta maquilhagem e aprendi a gostar da minha pele limpa. Não sinto necessidade de criar visuais demasiado carregados. Neste momento, faço apenas um pequeno traço duplo com o Cat Liner da Burberry por baixo das pestanas. É uma abordagem discreta e simples, mas divertida...

Com que frequência usa eyeliner?

Tenho alturas em que uso eyeliner vários dias seguidos, isto porque me faz sentir tão bem que só quero repetir no dia seguinte, principalmente quando consigo fazer um traço discreto. Acho que resulta numa maquilhagem natural, embora acrescente alguma irreverência a um visual para o dia a dia.

Como é a sua relação com Burberry?

Uso as peças da marca desde muito nova. Sempre adorei a Burberry, é muito britânica...

Qual é o seu lugar preferido em Londres?

Além de estar em casa, gosto de tudo aquilo que a cidade tem para oferecer. Temos museus maravilhosos, adoro ir à [galeria de arte] Tate [Modern] ver novas instalações artísticas. Os meus lugares preferidos mudam consoante a estação. Jardins e lugares para nadar quando há sol e, no inverno, prefiro procurar restaurantes aconchegantes para passar o tempo...

Qual é o objeto que nunca deixa em casa?

A minha máquina fotográfica.

Quem é o seu ícone de beleza?

A Brigitte Bardot!

E quem é o seu ícone de estilo?

Provavelmente, a minha mãe...