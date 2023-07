A coleção outono – inverno 2023 da Victoria Shoes chega às lojas de cores torradas, onde o amarelo-mel e os tons neutros e térreos como o vermelho telha e o taupe, se juntam ao couro e são os “chefes de equipa”.

O modelo Seul foi buscar inspiração à cidade com o mesmo nome. "Uma das cidades-referência e a musa por detrás da criação deste novo modelo urbano, de base branca e com solas “branco-sujo” e com ar “envelhecido” de 3,6cm. Umas sapatilhas com forma mais ampla, mais arestas e detalhes. Disponíveis em múltiplas versões, em tons metalizados e “janelas” nas laterais da biqueira em camurça. Um novo modelo talhado para o sucesso, sem o qual não vais poder passar", indica a marca em comunicado.

Modelo Seul

Já a nova coleção Berlim destaca-se pelo estilo mais desportivo e pelos seus tons neutros. À pele juntam-se novas combinações de detalhes e materiais como a zona dos ilhós para os atacadores e a biqueira com forma de T em camurça.

"Novos elementos de design que elevam e embelezam a nova versão deste modelo icónico da Victoria Shoes, tornando-os mais versáteis e perfeitos para usar em qualquer look e em qualquer situação", refere.

Modelos da coleção Berlim

Os tons amarelados e gengibre estão na moda e a Victoria Shoes prova-o com os novos COSMOS, que se destacam pela cor torrada da sola, que contrasta com o negro do piso.

As novas versões da coleção outono - inverno reafirmam o estilo “retro desportivo” dos COSMOS, reconhecidos - e adorados - pela sua frente curvada e remate reto no calcanhar.

Modelo da coleção COSMOS

As C80 estão no top-of-mind da coleção genderless da Victoria Shoes. São o modelo clássico e minimalista que, graças à sua combinação de cores e materiais - entre os quais se destacam a pele, camurça, lona e solas em borracha natural; arrebatam à primeira.

"E que no próximo outono – inverno estão disponíveis em novos tons, tais como o lilás, o vermelho-telha, o cinza, o azul-marinho e o verde-jade", refere a marca.

Modelo C80

Originária de uma pequena localidade da Rioja, em Espanha, os Calzados Victoria nasceram em 1915, quando o seu autor - Gregorio Jimenez - teve a ideia de criar um novo modelo de sapatilhas, que batizou com o nome do seu primeiro grande amor: a sua esposa Victoria.

A marca tornou-se rapidamente num sucesso de vendas, mudando-se em 1928 para Logroño, para que pudesse ampliar as suas instalações e responder mais eficazmente à sua enorme procura.

A mítica Victoria que todos conhecemos remonta a 1950, data em que se juntou o inovador e revolucionário processo de vulcanização à produção dos seus modelos. O que permitiu que décadas depois, nos anos 70 e 80, o modelo – a Inglesa -, se convertesse no símbolo de toda uma geração, acompanhando milhares de crianças e jovens durante os melhores verões das suas vidas.

Atualmente e 108 anos depois, graças ao seu método de produção artesanal, sem deixar de apostar na inovação, design e sustentabilidade, a Victoria continua a ser um líder no mercado espanhol e uma marca reconhecida em todo o mundo.

Está presente em 54 países e exporta 75% da sua produção.