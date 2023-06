O uso diário de um protetor solar é um passo imprescindível em qualquer rotina de cuidados da pele, pois além de ser um escudo contra os raios solares, é um excelente aliado na prevenção dos sinais de fotoenvelhecimento e no combate ao aparecimento de manchas.

Se os dermatologistas recomendam usar protetor solar o ano inteiro é porque, realmente, é fundamental no combate a várias doenças de pele, nomeadamente o cancro de pele, mas também porque ajuda a atenuar as rugas e sinais de expressão naturais da idade.

Com a chegada dos dias quentes e das idas recorrentes à praia, sentimos necessidade de dar uma vista de olhos nos novos produtos de proteção solar no mercado.

Com elevada proteção de rosto e textura mousse, o novo "Matt gel 50 oil free & antiaging" da Sensilis chegou ao mercado em 2023. É invisível e tem um acabamento não oleoso na pele.

Este produto com uma fórmula amiga do ambiente é dirigido a homens e mulheres que adoram a vida ao ar livre, bem como a sensação de liberdade na superfície cutânea. Este produto pode ser usado em qualquer tipo de pele.

É ideal para desportistas outdoor pela sua textura resistente à água e transpiração.

Preços a partir dos 28,00 euros

A gama Sun Care da MartiDerm possui uma tecnologia desenvolvida em laboratório - a Photo-Active Shield Tech - que permite que os fotoprotetores fiquem ativos com a radiação UV e, ao mesmo tempo, oferece cuidado extra e proteção de largo espectro contra as radiações UVA, UVB, IV e luz azul.

Na sua base há ingredientes ativos antioxidantes e hidratantes, com destaque para dois: o extrato de cacau, que protege a pele dos danos causados pela luz azul, e o extrato de chicória, que atua de maneira semelhante à vitamina D, promovendo a renovação da pele e prevenindo os sinais de envelhecimento.

Preços a partir dos 23,45 euros

O novo Photoderm Mineral Fluido da Bioderma, com filtros 100% minerais e proteção muito elevada SPF50+, conta com uma fórmula muito fluida, fácil de espalhar e efeito invisível.

É indicado a partir dos 6 meses de idade, é multirresistente à água, calor e humidade. Não tem perfume, tem muito boa tolerância cutânea e ocular e é o ideal para pele sensível do bebé, alérgica, atópica e intolerante aos filtros químicos.

Preços a partir dos 23,90 euros

O Heliocare 360 Sport Transparente Stick é o aliado perfeito para umas corridas ao ar livre, pois graças ao seu formato compacto e muito prático poderá levá-lo consigo enquanto corre e assim reaplicar quando começar a transpirar. De uma forma simples e eficaz, basta passar o stick nas zonas expostas ao sol para reforçar a proteção a qualquer momento.

Ainda dentro da gama de protetores solares Heliocare 360 Sport, está disponível o spray de 100ml com elevada proteção e efeito refrescante. Qualquer um deles pode ser aplicado sobre a pele molhada. A vantagem desta gama é que mantém-nos confortáveis enquanto fazemos desporto, mesmo quando transpiramos.

Preços a partir dos 23,32 euros

A gama Sunissime é um must-have para as estações quentes, uma vez que, para além de texturas ultra-sensoriais, oferece uma proteção de largo espectro e ativa o bronzeado para uma tez uniformemente bronzeada. O ácido hialurónico hidrata e preenche a pele por vezes ressequida pelo sol, enquanto um péptido ativador do bronzeado oferece um bronzeado radiante e uniforme, sem manchas e sem multiplicar as exposições.Os fluidos com uma deliciosa fragrância de bergamota, jasmim e água de coco incorporam-se na pele e infundem um véu de pigmentos dourados, tão leve que se adapta a todos os tons de carnação. As imperfeições são camufladas, a tez é uniformizada e acetinada.