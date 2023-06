No momento em que está a comprar, quantas vezes já se interrogou sobre qual a pasta dentífrica que deve escolher? E se está a fazer uma boa escolha ou não? Existem inúmeras opções no mercado que podem confundir qualquer consumidor e este artigo pretende ajudar no momento de decisão. Mas, afinal, é indiferente a pasta que utilizamos? Não! E, de facto, a opção acertada poderá mesmo melhorar a sua saúde oral e ajudar a prevenir patologias.

Se tem sensibilidade dentária: o uso da pasta para dentes sensíveis poderá atenuar os sintomas e o seu desconforto. Não deve utilizar uma pasta com composição abrasiva, como é o caso de pastas branqueadoras, pois estas aumentam a sensibilidade dentária.

Se tem problemas gengivais: as patologias gengivais, como a gengivite ou periodontite, podem surgir em qualquer faixa etária, por vezes com progressão rápida. O sangramento gengival não é considerado normal por longos períodos de tempo e deve ser levado em consideração, pois é indicativo de inflamação ativa. A escolha de uma pasta direcionada aos problemas gengivais irá proporcionar alívio do desconforto e ajudar a combater a inflamação.

Para a prevenção de cárie: é importante optar por uma pasta que contenha flúor, pois este é o componente fundamental na prevenção e evolução da cárie dentária. No caso de nunca ter tido uma cárie não invalida que não possa vir a surgir a qualquer momento. Assim sendo, é sempre benéfico e aconselhável a utilização de pastas com este componente.

Sobre as pastas branqueadoras: o marketing apelativo poderá levar a adquirir este tipo de pastas, com a promessa de que conseguirá obter um resultado de dentes mais brancos de forma rápida. São constituídas por agentes como sílica, carvão ativado ou bicarbonato de sódio em elevada concentração, que conseguem remover pigmentos extrínsecos/manchas à base da abrasão e desgaste mecânico, dando a ilusão ótica que os dentes estão mais brancos. Porém, a cor permanece inalterada, além de que, se usadas de forma diária levam ao desgaste dos dentes e possível sensibilidade dentária acentuada.

Para quem sofre de xerostomia: a sensação de boca seca pode estar relacionada com diferentes factores, como o tabaco, medicação, doenças auto-imunes, radioterapia, entre outros. Este tipo de pasta ajuda na hidratação das mucosas e estimulação da produção salivar, gerando maior conforto.

Deve ter sempre em consideração que a pasta de dentes será uma ajuda, mas não uma solução para patologias orais já existentes, como uma cárie que necessita de tratamento ou patologia periodontal não controlada. Por este motivo é de extrema importância a consulta regular de medicina dentária e o seu cuidado diário de escovagem no mínimo 2 vezes ao dia e a utilização diária de fio dentário e/ou escovilhão.

Um artigo de Inês Agostinho, higienista oral no Instituto de Implantologia.