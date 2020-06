- Quando as queimaduras ocorrem em crianças e idosos a gravidade é maior. Crianças com idade inferior a cinco anos ou adultos com idade superior a 60 anos devem ter acompanhamento médico.

- Sempre que as queimaduras estiverem localizadas em zonas articulares como mãos ou os pés, nos órgãos genitais, na face ou cubram uma grande extensão do pescoço ou corpo.

- Quando as queimaduras cobrem mais de cinco por cento da extensão total do corpo, em jovens com idade inferior a 16 anos ou mais de 10% da extensão total do corpo em adultos.

Para identificar a extensão da queimadura, saiba que um por cento da extensão total do corpo corresponde à palma da mão.

O que fazer em caso de queimadura

A gravidade da queimadura depende de vários fatores:

- Da zona atingida pela queimadura

- Da extensão da pele queimada

- Da profundidade da queimadura

Os sinais e os sintomas que as distinguem



De acordo com a profundidade atingida, as queimaduras classificam-se em três graus:

- Queimadura de primeiro grau



São as queimaduras menos graves, apenas a camada externa da pele, a epiderme, é afetada. A pele fica vermelha e quente e há sensação de calor e dor. É considerada uma queimadura simples.

- Queimadura de segundo grau



Às características da queimadura do primeiro grau junta-se a existência de bolhas com líquido ou flictenas. Esta queimadura já atinge a derme e é bastante dolorosa. É um tipo de queimadura mais grave.

- Queimadura de terceiro grau



Às características das queimaduras de primeiro e de segundo grau, junta-se a destruição dos tecidos. A queimadura atinge tecidos mais profundos provocando uma lesão grave e a pele fica carbonizada. Este é um tipo de queimadura muito grave. A vítima pode entrar em estado de choque.

O que deve fazer em caso de emergência

Este são os procedimentos a adotar nessas situações:

- Se a roupa estiver a arder, envolver a vítima numa toalha molhada ou, na sua falta, fazê-la rolar pelo chão ou envolvê-la num cobertor. Tenha, no entanto, cuidado com os tecidos sintéticos.

- Se a vítima se queimou com água ou outro líquido a ferver, despi-la imediatamente.

- Dar água a beber frequentemente é essencial.

- Se a queimadura for de primeiro grau, é imperativo arrefecer a região queimada com soro fisiológico ou, na sua falta, com água fria corrente ou cubos de gelo, até a dor acalmar.

- Se a queimadura for de segundo grau e apesentar bolhas, é essencial arrefecer a região queimada com soro fisiológico ou, na sua falta, com água fria corrente ou cubos de gelo, até a dor acalmar, antes de lavar cuidadosamente com um antissético, sem nunca aplicar álcool.

- Se as bolhas rebentarem, não cortar a pele da bolha esvaziada. Tratar como qualquer outra ferida. O penso deve

manter-se 48 horas e só depois expor a zona queimada ao ar para evitar o risco de infeção/tétano.

Os cuidados a ter quando transportar a vítima para o hospital

Se a queimadura for de terceiro grau, esta é uma situação grave que necessita transporte urgente para o hospital. Nesse caso, deve:

- Arrefecer a região queimada com soro fisiológico ou, na sua falta, com água fria corrente ou cubos de gelo, até a dor acalmar.

- Lavar cuidadosamente com um anti-séptico. Não deve aplicar álcool, uma vez que este pode ser prejudicial.

- Tratar como qualquer outra ferida.

- Se a queimadura for muito extensa, envolver a vítima num lençol lavado e que não largue pelos, previamente humedecido com soro fisiológico ou, na falta, com água simples.

Nessas situações, nunca deve:

- Retirar qualquer pedaço de tecido que tenha ficado agarrado à queimadura.

- Rebentar as bolhas ou tentar tirar a pele das bolhas que rebentaram.

- Aplicar sobre a queimadura outros produtos além dos referidos.